iPhone 8 будет распознавать лицо владельца и понимать, смотрит ли он на экран

В конце июля в коде прошивки «умной» колонки HomePod случайно обнаружили описание одной из функций нового iPhone — распознавание лица. Тогда сообщали, что ее будет выполнять инфракрасная камера на корпусе телефона. Ноу-хау, по мнению источника, гораздо безопаснее функции сканирования отпечатков пальцев Touch ID, с которой у компании Apple возникли производственные проблемы.

Позднее были обнаружены и другие применения сканеру лица: даже если смартфон будет лежать на столе, он все равно сможет распознавать своего владельца. Более того, его можно будет использовать не только для разблокировки экрана, но и для функций авторизации: например, оплаты или доступа к паролям.

Портал TechCrunch предполагает, что пользователь сможет разблокировать телефон просто посмотрев на уведомления. Тем не менее, если верить утечкам в сети, то получается, что новый iPhone 8 также обеспечит своему владельцу круглосуточное видеонаблюдение с помощью двух фронтальных камер и дополнительного инфракрасного сенсора. Такое положение вещей скорее всего не обрадует пользователей, обеспокоенных проблемой конфиденциальности.