Появилось приложение для нетворкинга в «Сапсане»

Разработчик Роман Василенко совместно с петербургской дизайн-студией Molinos создал приложение Two Capp, с помощью которого можно планировать встречи, находить друзей и устанавливать деловые контакты на рейсе в поезде. Приложение доступно для пользователей смартфонов на базе iOS и Android.

По словам Василенко, он живет практически на два города — Москву и Санкт-Петербург, и, так как регулярно перемещается между двумя столицами на «Сапсане», (который уже успел стать ему домом, местом отдыха и работы), то идея о создании подобного приложения не заставила себя долго ждать.

«Мне всегда хотелось проводить эти четыре часа в пути с максимальной пользой. А что может быть лучше встречи с будущим партнером, бывшим коллегой или потенциальным контрагентом? Так и появилась идея создать простой и удобный сервис для нетворкинга в «Сапсане», — пишет разработчик программы, добавив, что пользу от нетворкинга сложно переоценить так же, как ценность времени и мобильность.