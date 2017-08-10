Появилось приложение для нетворкинга в «Сапсане»

Разработчик Роман Василенко совместно с петербургской дизайн-студией Molinos создал приложение Two Capp, с помощью которого можно планировать встречи, находить друзей и устанавливать деловые контакты на рейсе в поезде. Приложение доступно для пользователей смартфонов на базе iOS и Android.

По словам Василенко, он живет практически на два города — Москву и Санкт-Петербург, и, так как регулярно перемещается между двумя столицами на «Сапсане», (который уже успел стать ему домом, местом отдыха и работы), то идея о создании подобного приложения не заставила себя долго ждать.

«Мне всегда хотелось проводить эти четыре часа в пути с максимальной пользой. А что может быть лучше встречи с будущим партнером, бывшим коллегой или потенциальным контрагентом? Так и появилась идея создать простой и удобный сервис для нетворкинга в «Сапсане», — пишет разработчик программы, добавив, что пользу от нетворкинга сложно переоценить так же, как ценность времени и мобильность. 

 

Приложение работает так: необходимо зарегистрироваться через соцсети «ВКонтакте» или Facebook, указав в анкете свои ФИО, компанию и должность. Далее можно зарегистрироваться на рейс «Сапсана», указав дату поездки (список рейсов доступен на месяц вперед). Пользователь сможет искать среди всех зарегистрированных через приложение пассажиров интересующие контакты, добавлять их в друзья и писать личные сообщения. Если кто-то из друзей едет на поезде, то его имя будет высвечиваться первым. 

Переключаясь между будущими и прошедшими рейсами в приложении, можно планировать расписание деловых связей. Вне поезда общение не прервется — приложение информирует о непрочитанных сообщениях или новых заявках в друзья. 

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