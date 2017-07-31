Разработчики случайно подтвердили внешний вид iPhone 8
Разработчики обнаружили в коде умной колонки HomePod, который был опубликован на сервере Apple, упоминание функции распознавания лиц, а также схематичное изображение нового iPhone 8. Об этом сообщает портал The Verge.
Агентство Bloomberg сообщает, что в новом айфоне будет функция распознавания лиц, которую будет выполнять инфракрасная камера на корпусе телефона. Источник уточняет, что такое ноу-хау гораздо безопаснее функции сканирования отпечатков пальцев Touch ID на последних моделях iPhone. На слитых изображениях телефона видно, что у него будет безрамочный дисплей, датчик приближения, а на лицевой стороне гаджета появится прорезь под динамик.
Ранее британская компания выпустила чехлы для еще не вышедшего iPhone 8. Также были сообщения о том, что новую версию гаджета можно будет заряжать дистанционно.
Ожидается, что iPhone 8 будет анонсирован во время ежегодной конференции Apple осенью этого года.
But wait, there’s more: images of the new iPhone form-factor are also present. 😅 A lot of people at Apple are going to have a nasty Monday… https://t.co/BdmasKVVgI— Steve T-S (@stroughtonsmith) 31 июля 2017 г.
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