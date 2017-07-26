Apple в России поменяет старые iPhone на новые

Компания Apple запустила в России бессрочную программу trade-in. Согласно этой программе, как пишут сегодня, 26 июля, «Ведомости», старые телефоны iPhone можно обменять на новые с доплатой. Однако действие программы не распространяется на компьютеры и планшеты Apple.

Партнерами Apple по trade-in стали сети «Связной», «М.видео» и re:Store. В «Связном», уточняет издание, программа уже работает — обменять старый гаджет на новый можно в 100 магазинах сети. В конце лета эта опция будет доступна во всех «Связных». В компании добавили, что программа будет бессрочной.

Сеть re:Store также начала обмен телефонов, но пока планируется продолжать программу только до середины августа 2017 года. Но компания не исключает, что в будущем возобновит trade-in. «М.Видео» пока находится в стадии согласования условий программы.

Обменять на новые можно модели от iPhone 4 и старше в хорошем состоянии. В re:Store отметили, что размер скидки на новый телефон может составить до 30%."Масштабных программ обмена старой электроники и, в частности, смартфонов на российском рынке еще никто не проводил. Успех Apple зависит от того, насколько велики будут скидки: в противном случае пользователю будет проще продать подержанный аппарат, например, на Avito", - отметил гендиректор Telecomdaily Денис Кусков.

По материалам «ДП».