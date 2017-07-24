Из Windows уберут программу Paint

Компания Microsoft представила список функций, которые будут удалены или признаны «устаревшими» в крупном обновлении Fall Creators Update для Windows 10, которое появится осенью 2017 года. В их число вошли Outlook Express, Reader app и популярная среди пользователей «Синхронизация настроек». Однако в первую очередь пользователи обратили внимание на графический редактор Paint, также находящийся в этом списке. Программа находилась в функционале операционной системы на протяжении 32 лет — с 1985 года.

Некоторые издания уже назвали это решение Microsoft «убийством» программы и начали просить компанию ставить ее в новых версиях операционной системы. Осенью 2016 был представлен обновленный Paint 3 D, который может работать и с плоскими изображениями, однако, по мнению многих, по своему функционалу он не сможет заменить классическую версию, которую из-за своей простоты в использовании очень любят дети. «Windows без Paint — это неправильно», — подчеркнули в издании The Next Web.