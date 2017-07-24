В России предложили взимать авторский сбор с умных часов

Министерство культуры России предложило взимать авторский сбор с умных часов. Об этом сообщают «Ведомости», которые ознакомились с текстом поправок в постановлении правительства. Авторский сбор с непрофессионального оборудования, которое может записывать контент (компьютеры, камеры, телефоны) составляет 1 процент таможенной стоимости. В 2015 году Российский союз правообладателей собрал 2,2 миллиарда рублей с производителей техники. Тем не менее, в перечень техники, с которой взимают сбор, чиновники предложили исключить видеоаппаратуру. 

«Ведомости» также сообщают, что представители крупнейших производителей часов никак не прокомментировали инициативу российских чиновников. При этом представитель ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов назвал предложение Минкульта «абсурдным», так как умные часы не используют для записи контента. 

В России самым популярным носимым мобильным аксессуаром, по данным «Связного», в 2016 году стали умные часы — было выкуплено 137 тысяч экземпляров на общую сумму 3,3 миллиарда рублей.

 

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