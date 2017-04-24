Фотографии iPhone 8 впервые появились в сети

На одних фото смартфон полностью выполнен из металла, тогда как на других он имеет стеклянную заднюю поверхность, как у iPhone 4. По словам Гескина, смартфон получит безрамочный дисплей. Сзади у iPhone имеется прорезь под обновленную двойную камеру.

На задней крышке находится прорезь под обновленную двойную камеру с вертикальной ориентацией модулей. То, что будущее устройство получит сканер отпечатков пальцев, все еще остается под сомнением, отмечает портал.

Apple представит новый смартфон осенью 2017 года. По слухам, iPhone 8 оснащен фронтальной 3D-камерой, беспроводной зарядкой, 3 Гб оперативной памяти, 5,8-дюймовым OLED-дисплеем с плотностью пикселей 521 ppi.

По материалам "Делового Петербурга"