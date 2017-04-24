Фотографии iPhone 8 впервые появились в сети

Латвийский блогер Бенджамин Гескин показал фотографии макетов нового смартфона от Apple iPhone 8. Инсайдер утверждает, что фотографии ему прислал друг, получивший их на заводе Foxconn, пишет 9to5mac.
По информации Гескина, на фотографиях запечатлены уже готовые макеты смартфонов для производства роботизированными станками.
На одних фото смартфон полностью выполнен из металла, тогда как на других он имеет стеклянную заднюю поверхность, как у iPhone 4. По словам Гескина, смартфон получит безрамочный дисплей. Сзади у iPhone имеется прорезь под обновленную двойную камеру.
На задней крышке находится прорезь под обновленную двойную камеру с вертикальной ориентацией модулей. То, что будущее устройство получит сканер отпечатков пальцев, все еще остается под сомнением, отмечает портал.
Apple представит новый смартфон осенью 2017 года. По слухам, iPhone 8 оснащен фронтальной 3D-камерой, беспроводной зарядкой, 3 Гб оперативной памяти, 5,8-дюймовым OLED-дисплеем с плотностью пикселей 521 ppi.
По материалам "Делового Петербурга"
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