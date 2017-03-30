iPhone 8 не будет: Apple опровергла слухи о новом флагмане
Компания Apple официально рассказала о новом флагмане: смартфон, который анонсировался в СМИ как iPhone 8, получит название iPhone Edition.
Задняя панель гаджета будет сделана из металла, а не из стекла, как предполагали многие. Также известно, что сканер Touch ID разместится на задней панели iPhone Edition.
Некоторые догадки все же подтвердились: сейчас Apple тестирует дисплей с дактилоскопическим датчиком, которым будет оснащен флагман.
Технические параметры гаджета пока остаются в секрете.
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