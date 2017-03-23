Российская компания «прокачала» Iphone 7 до версии Iphone 7.5

Российская люксовая компания Caviar, которая специализируется на отделке гаджетов, «прокачала» Iphone 7 до версии Iphone 7.5.

Так Caviar анонсировала противоударный кейс для смартфона cо встроенным зарядным устройством. По словам разработчиков, время работы iPhone 7 с аксессуаром Power Case увеличивается в два раза.

Чехлы выпустили в четырех вариантах дизайна: Supremo — с портретом Владимира Путина, Atlante — с гербом России, Pelle Nero — в сочетании кожи аллигатора и золота, а также Amore Bianco — в белом цвете.

Power Case от Caviar стоит от 46 до 59 тысяч рублей.