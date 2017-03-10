Популярный в России мессенджер Viber (по количеству пользователей здесь он уступает лишь WhatsApp) предпринял меры для безопасности конфиденциального общения в групповых чатах. Пользователи смогут создавать «секретные чаты», которые будут самоуничтожаться через заданный промежуток времени.

Для того, чтобы кто-либо с любыми намерениями не смог сделать скриншот сообщения или диалога, возможность сего сделать в рамках «секретного чата» будет заблокирована в Android. Пользователи iOS будут получать уведомления, если кто-то сделает скриншот.

Всего в мире мессенджером Viber пользуются около 800 миллионов человек. Самоуничтожение секретных чатов и блокировка скриншотов стали отличительными чертами мессенджера-пионера Snapchat. Подобная функциональность также есть и в Telegram.