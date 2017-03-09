В Петербурге открыли самый большой в России магазин с айфонами

В петербургском торговом центре «Галерея» открылся самый большой в стране магазин формата Apple Premium Reseller от сети re:Store. Двухэтажный магазин занимает 250 кв. метров.

В флагманском магазине представлена наиболее широкая линейка аксессуаров и сервисов. Покупатели смогут не только комфортно выбрать технику, но и получить индивидуальное обучение по ее использованию и настроить гаджет. Отличное дополнение к традиционному формату — регулярные бесплатные семинары для тех, кто хочет использовать все возможности своего гаджета максимально эффективно. 

7, 8 и 9 марта марта в новом магазине действуют впечатляющие скидки на компьютеры и ноутбуки Apple. Так, например, 13-дюймовый MacBook Pro доступен за 79 990 рублей (цена до скидки – 100 000), MacBook Air с такой же диагональю – за 54 990 рублей (цена до скидки – 69 000).

ТРЦ «Галерея» 
Лиговский пр., 30

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