Apple объявила дату новой презентации

Корпорация Apple назвала дату ежегодной конференции — она состоится в Сан-Хосе 5 июня.

На презентации компания покажет новые версии операционных систем iOS и Mac OS, а также обновления для умных часов и Apple TV.

Кроме того, аналитики полагают, что на Apple Inc. представят новые планшеты iPad, среди которых может оказаться iPad Pro mini с дисплеем диагональю 7,9 дюйма.

Презентацию Apple можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте корпорации и в приложения WWDC.

Добавим, что в России резко упала стоимость техники Apple: снижение цены на различные «яблочные» товары в официальном онлайн-магазине составило от 4 до 15 000 рублей. Так корпорация отреагировала на укрепление рубля.

Текст: Анастасия Гасс