Apple готовится выпустить самый дорогой смартфон iPhone X

Apple готовится выпустить самый дорогой смартфон за всю историю корпорации — по сообщениям СМИ, iPhone X будет стоить более 1000 долларов.

Стоимость нового яблочного гаджета объясняется инновационными технологиями: так, в премиум-смартфоне установят 5,8-дюймовый OLED-экран, встроят 3D-сенсор, сделают невидимой кнопку Home, в боковые кнопки заменят сенсорами. Кроме того, iPhone X станет первым девайсом, который будет поддерживать беспроводную зарядку.

Ожидается, что iPhone X выйдет вместе с 4,7-дюймовым iPhone 8 и 5,5-дюймовым 8 Plus.

Добавим, что в России резко упала стоимость техники Apple: снижение цены на различные «яблочные» товары в официальном онлайн-магазине составило от 4 до 15 000 рублей. Так корпорация отреагировала на укрепление рубля.