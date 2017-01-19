В России резко упали цены на технику Apple

В России резко упала стоимость техники Apple: снижение цены на различные «яблочные» товары в официальном онлайн-магазине составило от 4 до 15 000 рублей. Так корпорация отреагировала на укрепление рубля.

Например, iPhone 7 подешевел на 7%: флагманский смартфон с 32 ГБ памяти стоил 56 990 рублей, а теперь его цена составляет 52 990. Самый дорогой iPhone — iPhone 7 Plus — упал в цене на 8%, теперь можно купить за 78 990 рублей. Беспроводные наушники AirPods подешевели на 1000 рублей и стоят 11 990.

Планшеты iPad скинули 10% от цены: базовая модель iPad Pro 9.7 теперь стоит на пять тысяч дешевле — 44 990 рублей. А самый доступный «яблочный» планшет Apple — iPad mini — сейчас стоит всего 19 990 рублей.