Стало известно, когда в России заработает Android Pay

Владельцы смартфонов на базе Android смогут оплачивать покупки с помощью гаджета — уже в 2017 году в в России полноценно заработает система Android Pay.

Банковскую карту смогут заменить все телефоны с чипами NFC. Вводить PIN карты при этом не придется: покупатель идентифицируется с помощью отпечатка пальца или специального код-пароля.

Android Pay уже согласились поддержать крупнейшие банки, среди которых Альфа-банк, Райффайзенбанк, Бинбанк и Тинькофф-банк.

Платежная система Apple Pay для владельцев iPhone стала доступна в октябре 2016 года

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