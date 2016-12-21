СМИ: в 2017 году Apple презентует премиальный iPhone Ferrari

В китайском аналоге Twitter — сервисе Weibo — появилась информация о том, что в грядущем 2017 году Apple выпустит три варианта смартфона: iPhone 8, iPhone 8 Plus и премиальную модель Ferrari.

Сообщается, что премиум-iPhone будет оборудован «невидимой» кнопкой Home, а почти все пространство гаджета займет AMOLED-дисплей. Кроме того, смартфон станет первым «яблочным» девайсом, который будет поддерживать беспроводную зарядку.

Что касается смартфона iPhone 8 — эксперты полагают, что корпус «яблока» будет полностью выполнен из стекла, экран — лишен рамок, а в дисплей вмонтируют датчик отпечатков пальцев, динамик и фронтальную камеру.