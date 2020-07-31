Как пишет Bloomberg, новые модели iPhone могут появиться в продаже в октябре, а не в сентябре, как это было в 2019 году. По данным издания The Verge, выпуск может быть отложен на ноябрь — пока непонятно, будут ли телефоны готовы к октябрю. При этом существует вероятность, что Apple представит новые айфоны на презентации в сентябре.

«В прошлом году мы начали продавать новые айфоны в конце сентября. В этом году мы ожидаем, что поставки начнутся на несколько недель позже», — сообщил финансовый директор Apple Лука Маэстри.

Напомним, в марте 2020 года Apple планировала провести в Apple Park в Калифорнии презентацию своих новых устройств — «бюджетного» iPhone SE 2 и нового iPad Pro. Однако мероприятие, на котором ожидалось около тысячи человек, проведено не было из-за вспышки коронавируса Covid-19.

В 2020 году Apple планирует выпустить четыре новые модели iPhone, две из которых продолжат линейку 11 Pro и 11 Pro Max, а две других — iPhone 11. Ранее Apple впервые с 2015 года обновила линейку плееров iPod touch. Однако принципиальных отличий новинок от моделей-старичков не наблюдается — изменениям подвергся только процессор.