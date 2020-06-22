Сегодня компания Apple провела в формате онлайн (впервые!) свою всемирную конференцию для разработчиков WWDC 2020 Мы пересказываем ее максимально коротко.
Главное: что Apple показал на всемирной конференции WWDC 2020
📱iOS 14
— Иконки приложений можно будет расположить на одном экране — виджеты настраивать и объединять вместе.
— Новая функция Apple Library позволит автоматически организовывать приложения в соответствии с разделами.
— Все приложения запрашивают разрешение, прежде чем включить отслеживание.
— Новое приложение «Перевод» быстро переводит голосовые и текстовые сообщения между любыми из 11 языков. Без интернета!
— Siri стала работать в 20 раз быстрее и способна записывать аудиосообщения для отправки.
— AirPods Pro обещают 3D-звук, который учитывает повороты головы.
— iPhone с 2021 года можно будет использовать как ключ от автомобиля — на первом этапе только для BMW пятой серии.
⌚️watchOS 7
— Настроенным циферблатом, вместе с расширениями, можно будет поделиться через Сообщения или Почту.
— Появится функции отслеживания сна (да!!!). Акселерометр распознает малейшие движения, характеризующие дыхание человека.
— Утром Apple Watch разбудят владельца бесшумными тактильными сигналами или тихой мелодией.
— Датчики движения, микрофон и средства машинного обучения автоматически распознаёт, что вы моете руки и включи таймер на 20 секунд.
⌨️iPadOS
— Новые виджеты из iOS 14 появятся и в iPadOS.
— Можно будет поменять почтовый клиент и браузер по умолчанию.
— С Apple Pencil писать от руки теперь можно не только в заметки и текстовые редакторы, но и в поле поиска.
— Рукописный ввод можно выделить и скопировать как текст
🖥iMac
— Имя новой macOS — Big Sur. Новые звуки уведомлений.
— Уведомления как на айфонах и айпадах — сгруппировано вверху экрана, виджеты можно перетаскивать и скроллить.
— Mac переходят на собственные процессоры Apple и отказываются от Intel.
— В Safari появится встроенный автоматический переводчик.
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