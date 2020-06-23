Как стать уличным фотографом с Canon EOS 850D?

«Замечательный каталонский художник Жоан Карлес Рока-Санс однажды написал в своем инстаграме, что настоящий художник должен: а) удивить себя; б) удивить других; в) получить достойное вознаграждение за свой труд. Но если последовательность какая-то иная, возможно, такой человек не художник.

Уличная фотография — занятие любительское, на нее не бывает заказа, а значит, никто не ограничивает свободы уличного фотографа. Но сам факт отсутствия такого ограничения ставит перед ним высокие требования: чтобы быть интересным, он должен не останавливаться на достигнутом, никогда не удовлетворяться тем, что он уже умеет, а все время стараться пробовать что-то новое, вбирать в себя и перерабатывать новые и новые влияния и впечатления. На самом деле, лучший совет, который можно дать начинающему фотографу, тоже состоит из трех частей. Вот они: а) смотреть много изображений, сделанных другими, причем не только фотографий, но и картин, если вас интересует эстетическая сторона дела; б) много (очень много!) снимать; в) очень жестко подходить к отбору снятого, показывать публике только те фотографии, которые действительно того стоят. Можно провести мысленный эксперимент: представить, что это не ваши снимки, а снимки вашего любимого фотографа, неважно, какого именно. Допустим, случилось чудо, и вы допущены к его «кухне», к сырой неотобранной съемке. Попробуйте посмотреть его глазами: стал бы он это показывать публике, достаточно ли эта фотография была хороша для него? Если да, то и вы можете смело ее показывать. И, наконец, следует помнить, что фотограф — всегда соавтор снимка, а не автор в полном смысле слова. Хорошая фотография — это всегда подарок».

Илья Штуца (@shtutsa_photo), стрит-фотограф, автор курса уличной фотографии @streetphotographycourse, где он вместе со студентами пытается решить загадку — что же такое хорошая фотография