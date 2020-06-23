Все с чего-то начинают, и, судя по тому, что говорят сами фотографы, лучше всего начать с жанра стрит-фото. Ведь не нужно снимать студию или договариваться с моделями, нужно только выйти на улицу и включить все свое внимание, чтобы не упустить момент, и воображение, чтобы сделать кадр по-настоящему интересным. А еще взять с собой лучшего помощника — цифровую зеркальную камеру Canon EOS 850D. И мы объясним, почему. Ниже 7 простых советов для начинающих, а также ответы на вопросы: существует ли врожденный талант, как избежать фразу «удалите это немедленно» в свой адрес и что почитать, чтобы стать вторым Анри Картье-Брессоном.
Как стать уличным фотографом с Canon EOS 850D?
Небольшой ликбез
Доподлинно неизвестно, когда именно появился жанр стрит-фото. Но зарождаться он начал еще в конце XIX века. Из-за того, что камеры тогда еще были большими и громоздкими, снимок на них нельзя было сделать незаметно, поэтому терялся весь шарм, присущий уличной фотографии в привычном для нас понимании. К тому же, из-за долгой выдержки на тех аппаратах невозможно было снимать людей в движении — фигуры получались размазанными. Благодаря техническому прогрессу XX века, который затронул все сферы жизни, изменились и фотоаппараты. Когда появились маленькие беззеркальные камеры, стала возможна незаметная фотосъемка, которая получила народное название «от бедра». Снимки на такие камеры выходили более живыми, потому что герои фотографий зачастую не подозревали о том, что их снимают. Основателем жанра уличной фотографии принято считать француза Анри Картье-Брессона. Он утверждал в своей культовой книге «Решающий момент»: «Золотое правило гласит: два единственных компаса, которые есть у фотографа в распоряжении, — это его глаза».
Кстати, «Манеж» смонтировал выставку «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», с работами в том числе и Анри Картье-Брессона, об истории России второй половины XX века. Так что когда снимут все ограничения, советуем сходить на нее за вдохновением.
7 советов начинающим уличным фотографам
1. Снимайте на ходу и не бойтесь расфокуса
Парадоксально, но расфокус может стать не только случайной оплошностью, но и художественным приемом, когда фотограф хочет придать снимку динамики. Еще такое техническое несовершенство отлично передает драматичность момента или эмоции вроде романтической задумчивости. Но хорошо, если это изначально входило в планы автора и неприятно, если такое случилось по вине техники. C камерой Canon EOS 850D такие ошибки просто невозможны. В ней за фокусировку отвечает датчик автофокуса с 45 точками крестового типа, а также система автофокусировки с интеллектуальным слежением (iTR).
«Замечательный каталонский художник Жоан Карлес Рока-Санс однажды написал в своем инстаграме, что настоящий художник должен: а) удивить себя; б) удивить других; в) получить достойное вознаграждение за свой труд. Но если последовательность какая-то иная, возможно, такой человек не художник.
Уличная фотография — занятие любительское, на нее не бывает заказа, а значит, никто не ограничивает свободы уличного фотографа. Но сам факт отсутствия такого ограничения ставит перед ним высокие требования: чтобы быть интересным, он должен не останавливаться на достигнутом, никогда не удовлетворяться тем, что он уже умеет, а все время стараться пробовать что-то новое, вбирать в себя и перерабатывать новые и новые влияния и впечатления. На самом деле, лучший совет, который можно дать начинающему фотографу, тоже состоит из трех частей. Вот они: а) смотреть много изображений, сделанных другими, причем не только фотографий, но и картин, если вас интересует эстетическая сторона дела; б) много (очень много!) снимать; в) очень жестко подходить к отбору снятого, показывать публике только те фотографии, которые действительно того стоят. Можно провести мысленный эксперимент: представить, что это не ваши снимки, а снимки вашего любимого фотографа, неважно, какого именно. Допустим, случилось чудо, и вы допущены к его «кухне», к сырой неотобранной съемке. Попробуйте посмотреть его глазами: стал бы он это показывать публике, достаточно ли эта фотография была хороша для него? Если да, то и вы можете смело ее показывать. И, наконец, следует помнить, что фотограф — всегда соавтор снимка, а не автор в полном смысле слова. Хорошая фотография — это всегда подарок».
Илья Штуца (@shtutsa_photo), стрит-фотограф, автор курса уличной фотографии @streetphotographycourse, где он вместе со студентами пытается решить загадку — что же такое хорошая фотография
2. Помните о композиции
Анри Картье-Брессон отмечал: «В фотографии композиция представляет собой результат одновременного сочетания, органической взаимосвязи различных элементов, улавливаемых глазом. Отдельно взятый элемент ничего не добавит к композиции, как если бы это была своего рода запоздалая мысль, наложенная на основной сюжет. Так, невозможно отделить содержание от формы. Композиция должна быть, в этом смысле, необратимостью себя самой». Подумайте о фоне заранее, о том, как выигрышнее будут смотреться световые пятна и тени в кадре, а также о том, как все главные действующие лица разместятся на финальном изображении. Самое главное — быстрота реакции, ведь суть уличной фотографии в моменте, так что все эти детали нужно научиться продумывать на автомате. Если смелости снимать слишком близко не хватает, можно обратиться к техническим возможностям камеры Canon EOS 850D. Благодаря разрешению 24,1 Мпикс можно свободно кадрировать снимок даже при съемке быстро движущихся или удаленных объектов, а процессор DIGIC 8 гарантирует высокое качество изображений. Для вдохновения стоит заглянуть в инстаграм к испанскому фотографу Пау Бускато @paubuscato, чтобы осознать всю важность композиции, ракурса, идеи и других деталей.
3. Будьте незаметными
Прошли времена громоздкой техники и можно действительно делать снимки без страха на упрек, если есть такая необходимость. Многие уличные фотографы еще рекомендуют отрабатывать навыки актерского мастерства, чтобы убедить собеседника, что вы фотографировали вовсе не то, что можно было подумать. Камера Canon EOS 850D легкая и небольшая, так что не бросается в глаза, а ее сенсорный экран с регулируемым углом наклона поможет не упустить интересный эпизод и сделать это максимально незаметно. Все это нужно для того, чтобы не спугнуть момент и, как говорил Анри Картье-Брессон «сцапать жизнь “в ловушку”».
«Начать очень просто: надо всего лишь выйти наружу. Наверняка рано или поздно вам увидится что-нибудь интересное и тут, если будет страшно снимать, можно вспомнить классическое: «Кто я тварь дрожащая или право имею?!» Особенно хорошо начинать вооружившись советами Анри Картье-Брессона из книги «Решающий Момент». Ну и конечно больше экспериментировать и пробовать (сходите в «Эрмитаж» для вдохновения), не сильно привязываясь к результату и, помня о том, что первые 10 000 фотографий скорее всего будут плохими».
Александр Петросян (@petrosphotos), уличный фотограф, организатор авторских фототуров по жанровой и видовой фотографии
4. Всегда делайте копии
Самый большой страх любого фотографа — потерять хорошую съемку. В случае с уличными фотографиями снимки с самыми интересными моментами чаще всего еще и в единственном экземпляре. Анри Картье-Брессон говорил об этом так: «Порой один-единственный снимок может обладать такой композиционной силой и глубиной, настолько лучиться смыслом, что он сам по себе уже целая история». Но с камерой Canon EOS 850D этот страх потери исчезнет. Ведь с помощью автоматической синхронизации фотографии будут сразу попадать на ваш ПК или через Bluetooth® и Wi-Fi на мобильное устройство. Так что даже если кто-то вас попросит удалить кадр, с которым жалко расставаться, с камеры, он все равно сохранится на одном из ваших девайсов.
«Сообщество стрит-фотографов — самое доброе и разговорчивое. Если не знаете, с чего начать и за кем следить, то подпишитесь в инстаграме на аккаунты, которые аккумулируют вокруг себя фотографов. Например, на @ihatestreetphotography или @eyeshot_magazine — их много. А там уже сможете выбрать стили и подходы, которые вам больше по душе. Плюс все подобные аккаунты постоянно ищут новые имена и кадры, так что вы в любой момент можете прислать им свои фотографии для обзора.
Стоит понимать, что нет такой вещи, как врожденный талант или встроенное внутреннее чутье — дело в насмотренности и опыте. К сожалению, у вас вряд ли получится быстро стать классным стрит-фотографом, нужно каждый день выходить на улицу и каждый день пытаться снять хоть что-то, тогда и будут появляться сюжеты, чутье, удача. Фотограф из Таиланда @tavepong_street выпустил книгу с его уличной фотографией, которая называется Good Day Bad Day But Everyday. И это собственно главное (и, быть может, даже единственное) правило, которое есть в фотографии».
Алексей Абанин (@aban_in), уличный фотограф. Автор телеграм-канала «Репортажка DAILY», автор проекта «Первый километр России», «Селфлав», а также сейчас издает книгу о своем путешествии «До Байкала на электричках»
5. Пробуйте разные жанры
Внутри уличной фотографии есть много поджанров: это может быть репортажная съемка, портрет, пейзаж и так далее. Можно экспериментировать и искать себя в разных направлениях. Чтобы эти эксперименты было проще осуществить, используйте разные объективы. Камера Canon EOS 850D совместима со всеми объективами EF и EF-S, а также вспышками Speedlite. В комплекте с фотоаппаратом идет универсальный объектив EF-S 18–55mm f/4–5.6 IS STM, который справится с самыми разными сценариями съемки, в том числе поможет сделать кадры с широким углом.
6. Делайте много кадров, чтобы было из чего выбирать
Мэтр Анри Картье-Брессон жил в другое время и в его распоряжении были только пленочные камеры, поэтому он говорил о своей работе так: «Я страстно желал ухватить суть всего и сразу в одной-единственной фотографии или в контексте одной-единственной ситуации, готовой развернуться на моих глазах». И эта страсть понятна, более того, с опытом она становится и более доступна. Но на начальных этапах не стоит бояться допускать ошибок и делать множество кадров в поисках единственного. Тут снова приходит на помощь камера Canon EOS 850D, ведь съемка в формате C-RAW уменьшает размер сохраняемых файлов, так что буфер записи в непрерывном режиме с 40 изображений увеличивается до 75. Функция непрерывной съемки с частотой 7 кадров в секунду поможет выбрать самый удачно пойманный момент. И есть еще один плюс — встроенные функции редактирования RAW-файлов позволяет обрабатывать снимки без компьютера или мобильного устройства, то есть можно сразу оценить конечный результат и, если это возможно, исправить ошибки.
«Любовь к уличной съемке — это прежде всего отражение нас самих. На фотографиях городов, я показываю то, что мне близко: уютные детали, теплота между людьми, особый ритм города и композиции, игра света и тени, и единство людей. Предвосхищение момента и быстрая реакция — одна из основных сложностей с которой я столкнулась в уличной съмке. С ней мне помогает справляться наблюдательность и беззвучная, легкая и небольшая камера. Начать можно с любой прогулки или оживленного места, где больше вероятность увидеть разные ситуации и отразить их. Также оперативный отбор и анализ результата — помогают с каждым разом лучше снимать, реагировать и искать закономерности в хаотичном движении городов».
Екатерина Авраменко (@katya_avramenko), фотограф, автор блога @cities.and.moments
7. Экспериментируйте
Если статичных изображений будет недостаточно для того, чтобы передать всю полноту картины, атмосферу и другие детали, снимайте видео. В сети есть много интересных видеопроектов в стиле уличных съемок (например, @wearehere.tv), которые учат человеколюбию и раскрывают идею о том, что все мы похожи, несмотря на то что живем в разных уголках земли. С камерой Canon EOS 850D можно начать свой проект, ведь она позволяет снимать видео формата Full HD со скоростью до 60p и создавать ролики в формате 4K со скоростью до 30p. У камеры также есть пятиосевая стабилизация видео Movie Digital IS, что позволяет снимать живые не статичные ролики с плавным движением как во время профессиональных съемок.
«Читайте книгу Herzog on Herzog документального режиссера Вернера Херцога и моего личного примера честности, смелости и открытости. В моменты съемки когда приходится преодолевать собственные сомнения, я всегда вспоминаю Херцога и действую гораздо смелее.
Изучите правила места, в котором планируете снимать. В каждой новой стране я изучаю закон, чтобы на крик "удалите кадр немедленно", "вы не имеете права" у меня всегда был официальный ответ. Таких случаев несколько на сотню, но все же лучше подстраховаться.
Проведите один день в формате портретной съемки на улице своего города, очень поможет преодолеть многие ваши комплексы и понять как устроены прохожие. Предлагайте снять портрет для вашего проекта. Будут убегать, отмахиваться как от раздающего листовки, вы переживете много новых эмоций, но все это поможет вам увереннее себя чувствовать в будущем.
Улыбайтесь. Покажите людям что вы не планируете насмехаться над ними через свои кадры, что вы добры и пришли с миром. Если вы в контакте с человеком, скажите что-то приятное, но не врите, врать вообще в документальных историях, я считаю, — грех. Обращайте внимание на детали: классная шапка, какие удивительные глаза, цвет волос, голос, смех, столько всего прекрасного можно найти в каждом человеке!
Многие прохожие даже не подозревают, что кому-то придет в голову снимать мало кому известного человека, “обычного”, как многие думают. Поэтому будьте смелее, чаще всего на вас даже не обратят внимания».
Екатерина Гимро (@katya_gimro), автор канала @wearehere.tv
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