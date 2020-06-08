Исходя из патентной заявки Apple, в рамках функции пользователи смогут пригласить друзей сделать совместное селфи. В случае, если те откликнутся, приложение технология разместит их в одном кадре — при этом каждый из участников фото сможет выбрать желаемое расположение пользователей на изображении.

Обработка групповых селфи будет осуществляться на каждом из устройств-участников по отдельности. Смартфоны уберут фон, после чего все изображения будут передаваться на одно устройство, чтобы собрать групповое фото на одном фоне.

Технология также позволит сохранять видео и передавать их в реальном времени — выбрать нужный режим съемки, фото или видео, можно будет после того, как все пользователи. Если пользователи будут находиться неподалеку друг от друга, например, в пределах одной сети Wi-Fi, техноло

Напомним, теперь посты в Instagram можно смотреть вместе с друзьями в режиме видеочата. Социальная сеть ввела новую функцию Co-Watching — чтобы сблизить людей, которые не могут встретиться из-за пандемии коронавируса и самоизоляции. «Яндекс» также запустил функцию совместного просмотра фильмов. Устроить киносмотр теперь можно с друзьями — при этом находясь в разных местах.

Ранее «ВКонтакте» запустила групповые звонки — для того, чтобы начать разговор, нужно открыть беседу, нажать на иконку трубки и выбрать собеседников. Аналогичную функцию планируют запустить и в Telegram. А еще социальная сеть Facebook представила собственный сервис для видеоконференций Messenger Rooms. В мессенджере могут созваниваться до 50 человек — без ограничений по длительности сессии.