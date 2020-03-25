Большие и маленькие события, знакомства, влюбленности — моменты, которые есть в жизни каждого. Они вдохновляют и трогают до глубины души. IQOS верит в силу настоящих историй. Ни на что не похожих и уникальных: они — подтверждение того, что реальные события гораздо интереснее любого вымысла.

Так бренд и решил создать кинопроект «Настоящие истории», в основу которого лягут реальные истории совершеннолетних пользователей IQOS. На основе пяти самых интересных, по мнению жюри, рассказов снимут пять короткометражных фильмов, премьера которых пройдет летом в Петербурге. Поделиться историями, которые произошли с вами совершенно случайно и многое изменили в вашей жизни, можно до 15 апреля 2020 года.