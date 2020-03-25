Большие и маленькие события, знакомства, влюбленности — моменты, которые есть в жизни каждого. Они вдохновляют и трогают до глубины души. IQOS верит в силу настоящих историй. Ни на что не похожих и уникальных: они — подтверждение того, что реальные события гораздо интереснее любого вымысла.
Так бренд и решил создать кинопроект «Настоящие истории», в основу которого лягут реальные истории совершеннолетних пользователей IQOS. На основе пяти самых интересных, по мнению жюри, рассказов снимут пять короткометражных фильмов, премьера которых пройдет летом в Петербурге. Поделиться историями, которые произошли с вами совершенно случайно и многое изменили в вашей жизни, можно до 15 апреля 2020 года.
Кто войдет в жюри
В качестве главного участника жюри бренд пригласил Александра Цыпкина — основателя проекта «Беспринцыпные чтения», чьи книги издаются тиражами более 200 000 экземпляров.
Александр будет участвовать во всех этапах проекта: от отбора историй до создания сценария для съемок киноальманаха. В жюри также войдут: главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская, публицист Алена Долецкая, писатель и журналист Александр Маленков, театральный режиссер Талгат Баталов.
Истории, прошедшие модерацию, станут доступны для голосования. При этом лучшие истории будут определены с помощью как профессионального жюри, так и голосования среди совершеннолетних пользователей IQOS.
Кто будет участвовать в съёмках фильма
29 апреля объявят победителей в нескольких номинациях. Авторы пяти лучших рассказов, по мнению жюри, смогут участвовать в съемках своего фильма вместе с профессиональной командой и представить фильм на кинопремьере в Петербурге. Пять съемочных групп во главе с начинающими и перспективными режиссерами снимут 5 короткометражных фильмов на основе 5 историев.
В съемках примут участие актеры театра и кино: Евгений Стычкин, Аня Чиповская, Максим Матвеев, а также режиссер Резо Гигинеишвили и совладелица интеллектуального клуба «418» Надежда Оболенцева. Музыкальное настроение фильма будет создавать певица и актриса Нино Нинидзе. За стиль и образы героев фильма будет отвечать профессиональная команда под руководством стилиста и телеведущего Александра Рогова.
Авторы же 20 любимых историй по версии совершеннолетних пользователей IQOS получат доступ к онлайн-курсу писательского мастерства и приглашение на кинопремьеру вместе с 50 самыми активными участниками проекта.
#iqosпартнёрство
Не исключает риски.
Данный материал посвящен проекту, предназначенному только для совершеннолетних пользователей IQOS, проживающих на территории РФ.
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