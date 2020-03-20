Apple ограничила онлайн-продажи iPhone и AirPods Pro

Как пишет издание «Код Дурова», ограничения затронули AirPods Pro, iPhone 11 Pro, iPhone 11, а также iPhone XR и iPhone 8. При попытке покупки гаджетов данных моделей на сайте появляется окно выбора, сколько штук положить в корзину — 1 или 2. Без количественного ограничения по-прежнему доступны iPad 7-го поколения, iPad Air, 13-дюймовый MacBook Pro и Apple Watch Series 5, а также обычные AirPods 2-го поколения и другие продукты.

Напомним, ранее Apple объявила о переносе Всемирной конференции разработчиков WWDC, которая пройдет в Купертино в июне 2020 года, в онлайн-формат. Такое решение было принято из-за «сложившейся в мире ситуации». Также Apple представила новую модель iPad Pro — с лазерным дальномером и сверхширокоугольной камерой. Вместе с планшетом обновили и клавиатурный кейс Magic Keyboard, который теперь имеет встроенный трекпад.