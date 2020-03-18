Компания Apple представила новую модель iPad Pro — с лазерным дальномером и сверхширокоугольной камерой. Вместе с планшетом обновили и клавиатурный кейс Magic Keyboard, который теперь имеет встроенный трекпад.
Apple представила новый iPad Pro c поддержкой трекпада и обновленный MacBook Air
Новый iPad Pro получил обновленный восьмиядерный процессор A12Z Bionic, улучшенную архитектуры термовыделения и контроллеры производительности. Улучшена и система камер — iPad имеет основной широкоугольный модуль с разрешением 12 мегапикселей и поддержкой 4К, а также второй, сверхширокоугольный сенсор с разрешением 10 мегапикселей.
Кейс с клавиатурой Magic Keyboard теперь имеет встроенный трекпад, поддерживает multi-touch жесты, «плавную регулировку наклона» и подсветку клавиш. Во время работы с трекпадом пользователи не увидят привычный курсор, аналогичный macOS — вместо него будут «подсвечиваться» элементы интерфейса.
Вместе с новым iPad Pro Apple представила обновленный MacBook Air — он стал быстрее и получил новую клавиатуру Magic Keyboard. Объем памяти накопителя (начинается от 256 гигабайт) увеличилась в два раза, производительность центрального 4-ядерного процессора на 50%, а графического — до 80%. MacBook Air оборудован 13-дюймовым дисплеем Retina, Touch ID для входа в систему, просторный трекпад и аккумулятор с возможностью работы на одном заряде весь день.
«Mac выбирают все: и учащиеся, и те, кто покупает компьютер впервые, и те, кто хочет перейти на новую модель. MacBook Air пользуется особенной любовью у покупателей среди всех моделей Mac. Сегодня мы представляем существенно обновлённую модель: увеличенная вдвое производительность, новая клавиатура Magic Keyboard и удвоенная ёмкость накопителя. Это наш лучший персональный ноутбук на сегодняшний день», — отметил старший директор Apple по маркетингу продуктов Mac и iPad Том Богер.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.