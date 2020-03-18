Apple представила новый iPad Pro c поддержкой трекпада и обновленный MacBook Air

Новый iPad Pro получил обновленный восьмиядерный процессор A12Z Bionic, улучшенную архитектуры термовыделения и контроллеры производительности. Улучшена и система камер — iPad имеет основной широкоугольный модуль с разрешением 12 мегапикселей и поддержкой 4К, а также второй, сверхширокоугольный сенсор с разрешением 10 мегапикселей.

Кейс с клавиатурой Magic Keyboard теперь имеет встроенный трекпад, поддерживает multi-touch жесты, «плавную регулировку наклона» и подсветку клавиш. Во время работы с трекпадом пользователи не увидят привычный курсор, аналогичный macOS — вместо него будут «подсвечиваться» элементы интерфейса.