Apple проведет конференцию для разработчиков WWDC-2020 в онлайн-формате

«В июне этого года мы проведем конференцию WWDC 2020 в уникальном формате, который откроет разработчикам со всего мира абсолютно новые способы общения и взаимодействия. Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции», — заявил старший вице-президент Apple по всемирному маркетингу Фил Шиллер.

Напомним, в марте 2020 года Apple планировала провести в Apple Park в Калифорнии презентацию своих новых устройств — «бюджетного» iPhone SE 2 и нового iPad Pro. Как сообщили ранее СМИ, мероприятие, на котором ожидалось около тысячи человек, проведено не будет из-за вспышки коронавируса Covid-19.