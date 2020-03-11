Компания Apple совместно с Государственным Эрмитажем выпустили 5-часовой фильм-путешествие по великому музею, где показаны 45 залов и почти 600 произведений искусства из его коллекции — одним дублем и без склеек. В отличии от картины «Русский ковчег» Александра Сокурова — фильм полностью снят на iPhone 11 Pro Max, более того, на одном заряде аккумулятора. После пятичасовой съемки у телефона осталось 19% заряда!
«Эрмитаж. Снято на iPhone 11 Pro»: как снимали 5-часовой фильм-путешествие одним дублем и на одном заряде телефона
Режиссером проекта выступила Аксинья Гог, выпускница вгиковской мастерской Владимира Меньшова, участница «Кинотавра»-2015. «Эрмитаж. Снято на iPhone 11 Pro» показывает путешествие по музею человека, который медитативно рассматривает произведения искусства.
В проекте приняли участие несколько сотен человек, включая креативную команду, осветителей и технических рабочих, актеров, музыкантов, но основная команда, которая следовала за камерой на протяжении всего пятичасового маршрута – это всего 7 человек, из них 3 оператора, которые попеременно снимали. Это первый российский проект Apple «Снято на iPhone».
Как вспоминает Аксинья, при выборе оператора она не могла раскрывать подробности, а вводные про пятичасовую съемку одним дублем смущали многих. Давид Хайзников («Эпидемия», «Чернобыль: Зона отчуждения»), который и стал оператором-постановщиком проекта, по сути, был единственным, кого это совершенно не испугало.
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Три оператора попеременно снимали 5-часовой проект «Эрмитаж. Снято на iPhone 11 Pro» без единой склейки
Планировали снимать на один iPhone, но команда решила иметь второй в качестве «подстраховки», третий телефон понадобился для организации плейбека — их расположили на специальной конструкции друг за другом. «Снимали на широкоугольные объективы, конструкция позволила примерно сравнять композиции, а рядом был третий телефон для плейбека, который транслировал сигнал на iPad режиссера, несколько iPhone съемочной группы», — вспоминает оператор Давид Хайзников. — «Мой ассистент отвечал за контроль параметров съемки вручную с часов Apple Watch и наизусть заучил настройки на протяжении всего нашего маршрута – у какой картины ISO 389, а где уже 430. Рядом был второй ассистент — те же настройки он вводил для запасного телефона».
Специально для проекта за 2 недели до съемки создали приложение Catch («Camera + Watch»), которое перенесло все тонкое управление (ISO, фокус, баланс белого и т.д.) на Apple Watch. Впервые параметры съемки контролировались точными физическими манипуляциями, а не приблизительно пальцем. В приложении также внедрили поддержку Smart HDR: она помогла при съемке нюансов, например, переходов темных цветов на картинах – от темно-зеленого к черному. В момент съемки приложение в App Store весило всего 3.5 Мб.
Как отмечает Николай Пигарев, технический директор, создатель приложения Catch, в процессе выяснилось, что такие параметры, как яркость экрана, Bluetooth или WiFi, никак не влияют на заряд батарейки во время записи видео – в отличие от экспозиции, автостабилизации и фокуса. Кстати, сейчас командой создатели проекта продолжают работать над приложением и постоянно расширяют его функционал.
Операторы носили специальные черные костюмы и маски, чтобы минимизировать «отражения» в зеркальных поверхностях, сменяли друг друга каждые 25-30 минут, иначе рука начинала трястись от напряжения. Еще одним сложным моментом стали переходы камеры из рук в операторский кран, на тележку, обратно на кран и т.д. Но именно съемки с крана позволили включить в фильм редкие детали, например, потолок в Лоджиях Рафаэля никогда раньше не снимали так близко и так подробно.
«Одна из самых сложных сцен – сцена в Эрмитажном театре», — вспоминает второй режиссер Алексей Смоляр. — «Камера почти постоянно крутилась на 360 градусов, поэтому никто кроме оператора и актеров не мог находиться внутри, чтобы не попасть в кадр. В итоге мы снимали эту сцену практически вслепую, но это, пожалуй, один из самых эффектных моментов в фильме.
Аксинья Гог
Режиссер
«Я, наверное, единственный режиссер в мире, который заявляет, что фильм, им созданный, не обязательно смотреть целиком. По сути, он состоит из абсолютно самодостаточных кусков. Это такая медитация, в которую можно погрузиться на любом моменте, он вас затянет».
Специально для проекта«Эрмитаж. Снято на iPhone 11 Pro» музыку написали Роман Литвинов (Mujuice), Антон Шварц и Габриэль Прокофьев, внук легендарного композитора Сергея Прокофьева. А также хореографические перформансы и живое выступление неоклассика Кирилла Рихтера. Плейлист проекта доступен в Apple Music.
Как вспоминает режиссер, съемки проходили в понедельник, когда Эрмитаж не принимает посетителей, но на работу выходят тысячи сотрудников. Из-за специфики площадки у команды не было ни одной полноценной репетиции – в ход пошла импровизация. «Такое могло случиться только раз в жизни – один дубль без полноценной репетиции, без возможности что-то переделать, переснять» — рассказывает Аксинья Гог.
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