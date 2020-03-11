

Режиссером проекта выступила Аксинья Гог, выпускница вгиковской мастерской Владимира Меньшова, участница «Кинотавра»-2015. «Эрмитаж. Снято на iPhone 11 Pro» показывает путешествие по музею человека, который медитативно рассматривает произведения искусства.

В проекте приняли участие несколько сотен человек, включая креативную команду, осветителей и технических рабочих, актеров, музыкантов, но основная команда, которая следовала за камерой на протяжении всего пятичасового маршрута – это всего 7 человек, из них 3 оператора, которые попеременно снимали. Это первый российский проект Apple «Снято на iPhone».

Как вспоминает Аксинья, при выборе оператора она не могла раскрывать подробности, а вводные про пятичасовую съемку одним дублем смущали многих. Давид Хайзников («Эпидемия», «Чернобыль: Зона отчуждения»), который и стал оператором-постановщиком проекта, по сути, был единственным, кого это совершенно не испугало.