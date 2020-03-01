HARMAN представили новые беспроводные наушники JBL TUNE 220TWS

«Линейка TUNE стала одной из самых популярных на российском рынке за счёт сочетания доступных цен и узнаваемого качества звука JBL. Выпуская эту новинку, мы ориентировались на предпочтения жителей крупных городов и мегаполисов, которым важно оставаться на связи с максимальным комфортом, и иметь возможность подчеркнуть ежедневный образ стильным аксессуаром», — Евгений Конов, генеральный директор HARMAN Россия.

Приобрести новинку можно в фирменном магазине на сайте Harman.club