Наушники-вкладыши очень полюбились тем, кто находится в постоянном движении. Но новые JBL TUNE 220TWS хороши не только этим. Вот 5 причин выбрать именно этот гаджет.
HARMAN представили новые беспроводные наушники JBL TUNE 220TWS
1. Качественный звук
Фирменное звучание JBL обеспечивается 12 мм динамическими драйверами и технологией JBL Pure Bass, которая гарантирует мощные и насыщенные низкие частоты, необходимые для современной электронной музыки. Отсутствие полной звукоизоляции, как у внутриканальных наушников, позволяет хорошо ориентироваться в городской обстановке и оперативно реагировать на окружающие звуки.
2. Стильное исполнение полностью без проводов
Полное отсутствие проводов добавляет свободы и позволяет оставаться на связи в любой момент, не доставая смартфон. Удобные кнопки, расположенные на корпусе каждого из наушников, помогут управлять воспроизведением музыки, ответами на звонки в стерео-режиме, а также активировать голосового ассистента, установленного на телефоне.
3. 19 часов воспроизведения
За счет высокой энергоэффективности последней версии Bluetooth 5.0, JBL TUNE 220TWS оснащены компактными и легкими встроенными аккумуляторами, что позволяет практически не ощущать наушники в ушах и беспрерывно слушать музыку в течение 3-х часов. В сочетании с зарядным кейсом модель подарит 19 часов любимых композиций.
4. Большой выбор цветовых решений
Яркие расцветки позволят подобрать наушники под любой стиль и образ и сделают их отличным аксессуаром на каждый день. Новинка будет представлена в шести цветовых решениях: черном, сером, синем, белом, зеленом и розовом.
5. Комфорт на весь день
Благодаря удобному эргономичному дизайну эти наушники-вкладыши практически не ощущаются. JBL TUNE 220TWS предназначены для тех, кому нужно не снимать наушники весь день.
«Линейка TUNE стала одной из самых популярных на российском рынке за счёт сочетания доступных цен и узнаваемого качества звука JBL. Выпуская эту новинку, мы ориентировались на предпочтения жителей крупных городов и мегаполисов, которым важно оставаться на связи с максимальным комфортом, и иметь возможность подчеркнуть ежедневный образ стильным аксессуаром», — Евгений Конов, генеральный директор HARMAN Россия.
Приобрести новинку можно в фирменном магазине на сайте Harman.club
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