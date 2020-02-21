Что подарить на 23 февраля и 8 марта?

Соня, вы часто работали с нашим и другими изданиями как стилист. А как вы стали художником по костюмам?

Илья видел мои работы, как стилиста, и ему это нравилось. Он как хореограф любит пробовать что-то новое и спустя год после нашего знакомства, работая над своей новой постановкой, Илья спонтанно предложил мне попробовать себя в новом амплуа и придумать костюмы для нового балета. Я сразу согласилась, для меня это был абсолютно новый опыт. С того момента, я придумываю дизайн костюмов ко всем нашим новым постановкам, отрисовываю все эскизы, выбираю ткани, полностью продумываю каждую деталь и провожу примерки совместно с портными и мастерами производства. Мне всегда было интересно придумывать образы с нуля, реализовывать свои идеи и быть в поиске чего-то нового. Плюс нам очень комфортно работать вместе.

Как уживаются два творческих человека? Остается ли время друг на друга или достаточно того, что вы теперь работаете бок о бок?

Соня: Мне кажется, нам довольно комфортно, ведь создавая один совместный проект, мы исследуем его с совершенно разных сторон. Практически все наше свободное время мы проводим вместе, даже на гастролях, это отличный способ совместить работу и отдых.

Илья: Дома мы стараемся сильно не увлекаться работой и использовать наше личное время для отдыха. И Соня абсолютно права: мы делаем одно дело, но занимаемся разными составляющими. Также мы совместно придумываем идеи для сценического оформления наших спектаклей, в проектах, которые мы создали на сегодняшний день, визуальная часть придумана именно нами: костюмы, оформление площадки, частично и световая партитура.

Над каким проектом вы сейчас работаете вместе?

Илья: Сейчас мы активно работаем над нашим новым балетом для «Творческой мастерской молодых хореографов», которая с 2013 года проводится в стенах Мариинского театра. К нашей команде присоединится Покрас Лампас, и это будет очень интересно! Премьера пройдет 17 марта на Новой сцене Мариинского. Покрас выступит в качестве видео-художника и создаст уникальный визуальный ряд на основе его впечатлений от концепции, музыки и моей хореографии, также он будет посещать репетиционный процесс. Эта коллаборация уникальна еще и тем, что мы впервые сотрудничаем с художником и используем видеоряд в спектакле, и это первый опыт Покраса в работе с балетным спектаклем! Проект называется Touch the Light — это одноактный балет на музыку Филипа Гласса. Современный художник, современный хореограф, современный дизайнер костюмов, художник по свету и лучшие артисты, все это будет очень интересно и главное, очень важно для культурной жизни Петербурга.

То есть это попытка привлечь молодежь?

Илья: Разумеется. Это одна из наших творческих задач. Театр давно занимается привлечением новой аудитории и довольно успешно. У нас проходят экскурсии для школьников, им показывают как выглядит балетный зал, нотная библиотека, сцена, хоровые комнаты, гримерки, то есть все закулисье. Это уникальная возможность увидеть нашу жизнь изнутри. Это делает театр более понятным и интересным для нового поколения зрителей.