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Что подарить на 23 февраля и 8 марта?

3 необыкновенно красивые и талантливые пары Петербурга: стилист и художник по костюмам Соня Вартанян и хореограф Мариинского театра Илья Живой; блогер Мария Червоткина и иллюстратор Алексей Глухов; диджей, совладелец ресторана «Студия», сооснователь лейбла AVG Алексей Миронов и модель Марина Никишина — сошлись во мнении, что лучший подарок — тот, который приносит пользу. Мы вместе с нашим партнером iPort Apple Premium Reseller* в Санкт-Петербурге составили вишлист из 10 подарков, которые точно подходят под это определение. А еще в этой статье вы получите несколько рецептов идеального знакомства, узнаете, о каких событиях скоро будет говорить весь Петербург и, конечно же, сможете выбрать что-то в подарок для своих любимых. 

*магазин iPort Apple Premium Reseller — официальный партнер компании Apple в России, имеющий статус премиум-реселлера, где можно приобрести всю продукцию Apple с гарантией от производителя.

Соня Вартанян и Илья Живой

Соня и Илья познакомились на съемке. Илья был в качестве модели, точнее танцовщика, а Соня была стилистом. Как рассказывает Илья: «Я много где снимался до этого, но впервые стилист на съемке сама завязывала мне шнурки, это было сильное впечатление!» (Смеется). Ребята поженились два года назад на Пхукете. По их словам, это время пролетело как один день. В нашем интервью о том, как они стали работать над общим проектом и о том, какие подарки нужны: практичные или романтичные.

Соня, вы часто работали с нашим и другими изданиями как стилист. А как вы стали художником по костюмам? 

Илья видел мои работы, как стилиста, и ему это нравилось. Он как хореограф любит пробовать что-то новое и спустя год после нашего знакомства, работая над своей новой постановкой, Илья спонтанно предложил мне попробовать себя в новом амплуа и придумать костюмы для нового балета. Я сразу согласилась, для меня это был абсолютно новый опыт. С того момента, я придумываю дизайн костюмов ко всем нашим новым постановкам, отрисовываю все эскизы, выбираю ткани, полностью продумываю каждую деталь и провожу примерки совместно с портными и мастерами производства. Мне всегда было интересно придумывать образы с нуля, реализовывать свои идеи и быть в поиске чего-то нового. Плюс нам очень комфортно работать вместе. 

Как уживаются два творческих человека? Остается ли время друг на друга или достаточно того, что вы теперь работаете бок о бок?

Соня: Мне кажется, нам довольно комфортно, ведь создавая один совместный проект, мы исследуем его с совершенно разных сторон. Практически все наше свободное время мы проводим вместе, даже на гастролях, это отличный способ совместить работу и отдых.

Илья: Дома мы стараемся сильно не увлекаться работой и использовать наше личное время для отдыха. И Соня абсолютно права: мы делаем одно дело, но занимаемся разными составляющими. Также мы совместно придумываем идеи для сценического оформления наших спектаклей, в проектах, которые мы создали на сегодняшний день, визуальная часть придумана именно нами: костюмы, оформление площадки, частично и световая партитура.

Над каким проектом вы сейчас работаете вместе?

Илья: Сейчас мы активно работаем над нашим новым балетом для «Творческой мастерской молодых хореографов», которая с 2013 года проводится в стенах Мариинского театра. К нашей команде присоединится Покрас Лампас, и это будет очень интересно! Премьера пройдет 17 марта на Новой сцене Мариинского. Покрас выступит в качестве видео-художника и создаст уникальный визуальный ряд на основе его впечатлений от концепции, музыки и моей хореографии, также он будет посещать репетиционный процесс. Эта коллаборация уникальна еще и тем, что мы впервые сотрудничаем с художником и используем видеоряд в спектакле, и это первый опыт Покраса в работе с балетным спектаклем! Проект называется Touch the Light — это одноактный балет на музыку Филипа Гласса. Современный художник, современный хореограф, современный дизайнер костюмов, художник по свету и лучшие артисты, все это будет очень интересно и главное, очень важно для культурной жизни Петербурга.

То есть это попытка привлечь молодежь?

Илья: Разумеется. Это одна из наших творческих задач. Театр давно занимается привлечением новой аудитории и довольно успешно. У нас проходят экскурсии для школьников, им показывают как выглядит балетный зал, нотная библиотека, сцена, хоровые комнаты, гримерки, то есть все закулисье. Это уникальная возможность увидеть нашу жизнь изнутри. Это делает театр более понятным и интересным для нового поколения зрителей.

Какую музыку слушает хореограф Мариинского театра? Современную или классическую?

Илья: В разгар сезона я занимаюсь только музыкой, с которой работаю. Редко когда получается послушать что-то еще. Говоря «музыку, с которой работаю», я не имею в виду одно произведение, ведь, как правило, я планирую сразу несколько проектов, а значит, необходимо прослушать много музыкального материала.

Вы часто работаете с современными композиторами и исполнителями. Даже с Тосей Чайкиной была совместная работа. Кстати, у нее несколько месяцев назад вышел новый альбом «Сделано в айфон».

Илья: Все верно. С Тосей мы делали проект Adulte в Мариинском в 2014 году. Она создавала часть музыкального сопровождения. И скоро этот балет вернется, премьера пройдет осенью в Екатеринбурге. Балет будет несколько переосмыслен и доработан, ведь за 6 лет многое изменилось, в том числе и технологии ушли вперед. 

Как вы тренируетесь? Надеваете наушники, чтобы не отвлекаться от постороннего шума?

Илья: Да, у меня AirPods Pro, я их купил сразу же как они вышли, потому что всегда хотел себе удобные беспроводные наушники с шумоподавлением. Могу сказать о них только хорошее. В них я могу активно двигаться и чувствовать себя очень комфортно, они не требуют дополнительного крепления. Мы вообще с Соней сидим на «яблоках»: макбуки, телефоны (смеется). Только, наверное, нет Apple TV, потому что мало телевизор смотрим в целом. Еще хочу беспроводные наушники Beats Solo Pro, чтобы был полный комплект музыкальной «яблочной» техники. 

 

А что вам больше всего нравится в бренде Apple?

Илья: Минимализм, очень простой и понятный интерфейс, все приложения можно найти в App Store, все хорошо адаптировано. Еще все больше моих коллег переходит на Apple, даже если пользовались до этого другими марками. Apple нравится за простоту. Причем в хорошем смысле этого слова — ничего лишнего. Только безупречный функционал.

Соня: Когда я была школьницей, одной из первых покупок был iPod. Я сумела накопить денег и купить его. После этого у меня была только продукция Apple. Не знаю, наверное, в первую очередь это привычка, плюс удобство и приятный дизайн.

Как вы относитесь к 23 февраля и 8 марта?

Илья: Я отношусь позитивно, потому что мне нравится делать подарки, тем более любимой женщине. Хотя я бы к датам не привязывался. Хочешь сделать приятно – делай.

Соня: Да, в наших отношениях вообще не нужен какой-то особый повод сделать приятное друг другу. Например, Илья очень любит дарить мне цветы, в частности какие-то необычные, которых я раньше никогда не видела. Поэтому у нас дома практически всегда есть свежие букеты, независимо от праздника и повода. К тому же мы очень любим просто покупать друг другу маленькие «приятности».

Как вы подходите к выбору подарков?

Илья: Мы считаем, что подарки должны быть нужными и серьезными. Как бы просто это ни звучало.

Соня: Я знаю, что Илье сложно угодить, поэтому покупаю только то, что ему наверняка нужно и нравится. Иногда могу даже фото скинуть и уточнить то или не то — подарок от этого не становится менее желанным — а вот время на возврате экономится (смеется). 

А какой подарок был самым запоминающимся?

Соня: Несколько лет назад Илья ездил в Японию и знал, что  для предстоящих поездок мне нужен новый чемодан. Мне кажется, мы тогда в первый раз так надолго расставались, по-моему, на целый месяц. И он приехал с ярко-розовым чемоданом, который был полностью набит конфетами и разными японскими сладостями, то есть в буквальном смысле они оттуда вываливались. В итоге конфет хватило почти на целый год, а чемоданом до сих пор пользуюсь.

Есть ли какой-то вишлист, которому вы следуете или спрашиваете каждый раз перед праздником?

Илья: Я всегда спрашиваю. Потому всегда очень аккуратен в выборе подарков. Например, я считаю, что нельзя дарить ювелирные украшения или духи без уверенности на сто процентов. Если ты не знаешь наверняка, что человек этим пользуется или именно этого хочет. Для меня также актуальны подарочные сертификаты. Это дает определенную свободу выбора, и человек сам использует его с максимальным комфортом для себя.

Для него: подарки от iPort Apple Premium Reseller — официального партнера компании Apple в России:

 

Apple iPhone 11 Pro 64 GB

Этот телефон — последнее слово техники. Можно снимать блоги, сторис или видео для потомков в самом высоком разрешении — в 4К. Фотографии можно делать даже в темноте благодаря новому ночному режиму съемки, который не даст упустить ни один из головокружительных весенних закатов, сезон которых вот-вот начнется. Да и сверхширокоугольная камера фактически снимает панораму в один клик, ведь область ее охвата в четыре раза больше обычной камеры. В телефоне целых три камеры, так что режим съемки можно менять постоянно. Дополнительный плюс — самое прочное стекло.

Чехол-накладка Apple Leather Case для iPhone 11 Pro

Самый быстрый способ изменить стиль телефона — купить новый чехол. Мягкий чехол-накладка из натуральной кожи будет не только приятно лежать в руке, но и не исказит форму девайса, потому что точно повторяет контуры iPhone, сохраняя его тонкий профиль. Еще один плюс в том, что чехол не придется снимать даже во время беспроводной зарядки. И уронить телефон не страшно — чехол поможет сохранить стекло.

Беспроводные наушники Studio3 Beats Camo Collection

Наушники для настоящих ценителей музыки. Они в режиме реального времени подбирают оптимальные параметры воспроизведения, чтобы музыка звучала именно так, как задумывал исполнитель. Сохранить музыку в первозданном виде также помогает система адаптивного подавления шума Pure ANC, так что слушать любимых исполнителей можно даже в общественном транспорте по дороге на работу — ничто не повлияет на качество звучания. Эти наушники не только полезный аксессуар — но и часть образа, ведь они довольно заметны и могут стать значимой деталью стильного лука. При этом они легкие и удобные благодаря мягким амбюшюрам и гибкой конструкции оголовья.

Беспроводные наушники Beats Solo Pro

Также хороши как Studio3 Beats Camo Collection, но у них есть еще один режим, кроме шумоподавляющего. Он называется Transparency и создан для того, чтобы не пропустить ничего важного. Например, звонок курьера в домофон или свою остановку в автобусе. В этом режиме вы будете не только слышать, что происходит вокруг, но и качество звучания музыки тоже не пострадает. Выключив шумоподавление и режим прозрачности можно наслаждаться музыкой до 40 часов. Но и заряжаются они довольно быстро — 10‑минутной зарядки Fast Fuel хватит еще на 3 часа воспроизведения.

Apple Watch Series 5 GPS, 44mm

Идеальный гаджет для тех, кто хочет минимизировать экранное время, но не хочет упускать важные оповещения. Часы синхронизируются с iPhone и iCloud, чтобы держать пользователя в курсе событий и аккумулировать информацию из разных источников. У новых Apple Watch Series 5 на экране постоянно будет отображаться время, а также циферблат (который можно выбрать из более 100 (!) вариантов)  или последняя запущенная программа благодаря функции «Всегда вкл.», даже если запястье опущено (на более ранних моделях циферблат в таком положении отключался). Но для экономии зарядки яркость дисплея уменьшается автоматически. Эти часы — идеальный компаньон для спортивных тренировок. С их помощью можно быстро проверить сердечный ритм, настроить уведомления о слишком низком или высоком пульсе. А знаменитые «кольца активности» отлично мотивируют на здоровый и спортивный образ жизни.

Мария Червоткина и Алексей Глухов

Ребята познакомились, когда еще жили в Челябинске. Эта романтическая история, достойна сюжета современной мелодрамы. Причиной их знакомства стала фотография, которую Маша выложила во Вконтакте с подписью «Подсели к красавчику», где в роли красавчика был еще не знакомый ей Алексей. Спустя несколько лет Леша просматривал профиль во Вконтакте уже популярной на тот момент в городе девушки Маши Червоткиной (она часто участвовала в модных фотосессиях и была на всех званых вечерах Челябинска), и вдруг увидел фотографию с собой. Это была судьба. Первое свидание прошло после ставшей уже крылатой в компании ребят фразы «Кофе – это всего лишь предлог», которую Алексей напишет Маше после ее удивленного вопроса: «Кофе в 10 вечера?». Ребята вместе уже пять лет, а Алексей переехал в Петербург вслед за любимой. В нашем интервью о том, чем они сейчас занимаются и как им удается сохранять атмосферу праздника каждый день. 

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Маша, у тебя недавно появился блог на Youtube, чему ты хочешь его посвятить и в каком формате хочешь его развивать дальше? 

Я бы вообще хотела начать уделять ему больше времени, потому что из-за работы ролики выходили раз в две недели, иногда и реже. Хочется увеличить частоту. И в первую очередь это лайфстайл, потому что, мне кажется, люди уже привыкли к такому формату. Это как за ширму заглядывать. Тем более когда ты блогер, не все знают нутро этой профессии, она достаточно новая и очень разная, поэтому людям интересно.

У тебя и еще одна интересная профессия – креативный директор бренда @31gate. А в чем именно заключается твоя работа?

Креативный директор – очень размытое понятие, потому что, мне кажется, это человек, который по чуть-чуть во всем. Мне важно следить за тем, чтобы бренд соответствовал своей философии, своей эстетике. Я отвечаю за визуальную часть, плюс текстовое наполнение. То есть любая съемка продюсируется совместно со мной. Мы также запустили YouTube-канал для бренда, который очень успешно развивается, мне кажется, даже быстрее, чем мой личный. Плюс весь копирайтинг тоже на мне. 

У вас минимализм во всем: в луках, в дизайне квартиры, в философии брендов, с которыми вы работаете. А важно ли вам это в технике?

Количество кнопок на наших телефонах уменьшается с геометрической прогрессией, это ли не минимализм? (Улыбается) Да, мы фанаты техники Apple. Леша подарил мне новые AirPods Pro. Они мне очень нравятся. Единственный момент, это то, что там настолько сильное звукопоглощение, что иногда он меня не может докричаться. Я ухожу в какой-то сериал или фильм с головой, и действительно ничего не слышу. Но это, конечно же, и плюс, потому что я даже в метро могу монтировать видео, если захочу, и даже стук состава меня не потревожит.

Леша, у тебя потрясающие работы, почему ты их не выкладываешь в Instagram? Есть только пара намеков в сторис. 

У многих художников, как мне кажется, есть такая проблема – боязнь того, что твои работы будут оценивать. Я много людей встречал, которые очень классно рисуют и рисуют лучше меня, но они не раскрывают свои таланты, потому что боятся. Когда я выложил в сториз свои работы, эти художники мне написали: «Блин, круто, я бы так не смог!» Не в плане того, что они бы так не нарисовали, а не смогли бы публично заявить о себе. Но я себя переборол немного и стартом будет мой комикс. Это будет уже новый Леша, другой я.

О чем комикс?

Комикс о Второй мировой войне. О нацистах, которые создают допинг для своих солдат. После него бойцы становятся фанатиками, плюс против них очень тяжело воевать, потому что они могут не спать три-четыре дня, могут легко жертвовать собой. Это приводит к тому, что Советы отступают вплоть до Москвы. Но к зиме приходит рецепт от французских повстанцев, которые силой гигантских жертв добывают формулу этого допинга, и Советы создают своих суперсолдат. Пока это сюжет только первой части, но если фидбек будет хорошим, я обязательно сделаю вторую.

Когда планируешь закончить?

Сейчас я в свободном плавании, три с половиной недели назад я ушел со своей основной работы и теперь у меня будет гораздо больше времени на творчество. Просто я понял, что после работы не остается ни сил, ни вдохновения. Поэтому пришлось расставлять приоритеты. Надеюсь, что комикс выйдет в конце весны. Я хочу его напечатать своими силами небольшим тиражом и реализовывать среди своих знакомых, друзей и подписчиков. 

А как ты его рисуешь?

На iPad Pro. Вообще жизнь поделилась на до и после. Сначала я рисовал от руки и думал, как же я буду оцифровать эти изображения, потом я хотел рисовать свой комикс через графический планшет, который проецирует изображение на монитор, но потом у меня появился этот планшет и это невероятно упростило мою жизнь. Я просто скачал самое популярное среди художников приложение Procreate, посмотрел несколько обучающих роликов и быстро втянулся. В процессе рисования тоже учишься многому, нужно просто это делать постоянно. Вообще я настолько прокачался в рисовании, что теперь первые страницы моего комикса отличается от последних. Сначала я был очень осторожным, очень аккуратным, пытался сделать супер детализацию. Последние страницы – они уже более экспрессивные и нравятся мне больше. Еще один плюс этого планшета в том, что он компактный. Я всегда могу его взять с собой.

Как вы относитесь к гендерным праздникам? Я про 23 февраля и 8 марта. Они вообще сейчас актуальны? Или новому поколению они уже не так близки и понятны? 

Алексей: Я служил в армии, так что в тот момент 23 февраля был для меня значимым праздником, и еще пару лет после армии. А вообще я за то, чтобы армию в нашей стране сделать профессиональной и контрактной. 8 марта – это другой повод, когда я могу поздравить Машу и маму. Но для меня это тоже спорный праздник. Это странно – вспоминать о том, что у тебя, например, жена женщина, только 8 марта и в день рождения. Нужно, чтобы каждый день проходил в таком ключе. Вот у нас главный праздник 21 февраля. Это наша годовщина. Но даже его мы можем не отмечать, потому что мы каждый день хорошо проводим время вместе. 

Маша: Вообще весь мир пришел к такой гендерной амбивалентности, сейчас многие уже и не разделяют, в принципе, людей по гендерам. Но я все еще это делаю, пока я еще к этому не пришла, я считаю себя женщиной (улыбается). И мне кажется, что праздники – это хорошо, потому что люди в потоке дел забывают о том, что иногда можно расслабиться, просто посвятить день себе, порадовать родных и близких. Мы с Лешей научились находить баланс между работой и отдыхом или праздничным настроением, поэтому нам праздники не сильно нужны. А есть люди, которые все-таки в рутине, и они, наверное, ждут этих дней.

Какой подарок был самым запоминающимся? 

Алексей: Когда я Машу знал всего четыре месяца, решил подарить ей футболку Comme Des Garçons с сердечком. Все друзья говорили, что это почти как признание в любви. Не слишком ли рано? Тем более у нас довольно большая разница в возрасте. Когда мы начали общаться, мне было 27, Маше 17. Но я решил, что все равно хочу это сделать. Потом я дарил Маше iPhone, потому что она только устроилась работать SMM-менеджером, для ее работы было важно, чтобы у нее был качественный контент, соответственно, у Маши должен быть качественный телефон. Но это просто знак внимания и вложение в ее будущее. А подарок, который запомнился от Маши, это, конечно, планшет iPad Pro. Но об этом я уже говорил.

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Для нее: подарки от iPort Apple Premium Reseller — официального партнера компании Apple в России:

 

Apple Watch Series 5 GPS, 40mm

Эти часы заботятся не только о сердечном ритме своего обладателя, но и о его слухе. С помощью приложения «Шум» можно вовремя определить уровень, превосходящий допустимую норму (считается, что шум, не превышающий 80 дБ, не вредит здоровью человека, при условии если он не находится вблизи его источника более 5 часов в день). Да и любое другое приложение из App Store теперь может быть в легком доступе прямо у вас на запястье, особенно удобно платить за кофе с помощью Apple Pay. Часы легко меняют не только циферблаты (можно выбрать из более 100 (!) вариантов), но и ремешки — можно менять их стиль хоть каждый день.

Ремешок Apple Sport Loop, Khaki, 44mm

Удобный аксессуар для часов Apple, который поможет быстро перевести часы из стиля кэжуал в спортивный. Этот браслет выполнен из мягкого и легкого материала, который отлично пропускает воздух. Еще одна технология, которая идеально подходит для тренировок, — двухслойное нейлоновое плетение ремешка быстро отводит влагу, а значит, кожа под браслетом будет чувствовать себя комфортно.

Apple iPhone 11 64 GB

Угол обзора сверхширокоугольной камеры этого телефона — 120°. Теперь можно делать групповые фото с друзьями и не бояться, что кто-то не поместится. Область изображения в четыре раза больше! А еще можно делать модные «слоуфи», то есть селфи в режиме слоу-мо видео-селфи. Можно множить бесконечное число дублей, ведь аккумулятора этого телефона хватает на целый день работы без подзарядки.

Набор из наушников Apple AirPods Pro и чехла Deppa

Лучший подарок для активных и музыкальных. В них можно провести целый день: во-первых, потому что они долго держат заряд и буквально за 15 минут подзаряжаются от кейса. Во-вторых, благодаря удобным амбушюрам, которые можно подобрать по размеру, в них всегда комфортно. А стильный чехол Deppa нежно-розового оттенка идеально дополняет романтический образ, предохраняет кейс наушников Apple AirPods Pro от потертостей и царапин, приятен на ощупь и не мешает беспроводной зарядке кейса.

iPad Pro 12,9 Wi-Fi + Cellular 64GB

Его всегда можно взять с собой. При этом рабочая область самого продвинутого дисплея Apple стала еще больше. Благодаря технологии True Tone баланс белого автоматически подстраивается под освещение, поэтому цвета выглядят еще натуральнее и снижается нагрузка на глаза. Так что можно провести за ним хоть целый день: работая, читая, слушая подкасты или смотря сериалы. Кроме того, iPad Pro — излюбленный «мольберт» для художников, иллюстраторов и дизайнеров. Вместе со стилусом Apple Pencil он составляет идеальную пару, которую творческие люди просто не хотят выпускать из рук. Благодаря точной цветопередаче и широкому цветовому охвату (P3) картинка смотрится просто потрясающе. А благодаря технологии ProMotion от Apple такие действия в iOS, как прокрутка страниц, воспроизведение видео и рисование с помощью Apple Pencil становятся плавными и более отзывчивыми, чем раньше.

Алексей Миронов и Марина Никишина

Алексей и Марина начали встречаться за три года до свадьбы. У этих отношений широкая география: они возникли в Барселоне, куда ребята поехали с общей компанией друзей, на вторую годовщину Леша сделал Марине предложение в Каппадокии, а на третью состоялась свадьба в Санкт-Петербурге. В нашем интервью о жизни после свадьбы и о том, как иногда можно не угадать с подарком. 

  • Магазин iPort Apple Premium Reseller — официальный партнер компании Apple в России, имеющий статус премиум-реселлера, где можно приобрести всю продукцию Apple с гарантией от производителя

Когда вы рассказывали нашему изданию о своей свадьбе, вы говорили, что все делаете вместе. Сохранилось ли это равноправие и после начала семейной жизни?

Алексей: Ну, конечно, мы принимаем решения в любом случае вместе, я всегда советуюсь с Мариной предварительно.

Марина: Есть какие-то вопросы, в которых я больше компетентна, а есть те, в которых наоборот Леша. Всегда исходим из этого.

На вашей свадьбе декор был в стиле группы Metallica. Это чья-то любимая группа или почему был такой выбор?

Алексей: Во-первых, да, Марина любит рок больше, чем рэп (смеется), а еще сейчас актуально адаптировать логотипы под поп-культуру, поэтому мы решили погнаться за трендом. Потом, конечно, это задало свой тон вечеринке и отрывались мы соответственно.

Удалось ли сохранить такой драйв в отношениях после свадьбы?

Алексей: Точно да. Это как раз в стиле нашего лайфстайла.

Расскажите немного о своих проектах, над которыми вы сейчас работаете, их так много, что за всем трудно уследить.

Алексей: Сейчас основной акцент идет, конечно, на ресторан «Студия». Это заведение, которое мы открыли месяц назад на Аптекарском проспекте. Раскачиваем его, клуб уже функционирует по полной, а через месяц будем достраивать то, почему наше место получило такое название – студию звукозаписи, и будем делать кучу всяких творческих музыкальных проектов, записывать подкасты, снимать блоги, делать закрытые мероприятия и афтепати рэп-концертов, много креативных разных штук с медиаперсонами. Пока все мое внимание там, но скоро еще буду возвращаться в сферу моды, будем опять заниматься одеждой. 

Марина: Я занимаюсь большим мероприятием в ресторане Department 57. Будет очень классный ивент. Но пока не будем о нем рассказывать, потому что еще не знаем точную дату и вообще хочется без спойлеров.

У вас такой плотный график гастролей. Есть ли какой-то гаджет, с которым вы неразлучны? Вы следите за последним словом техники?

Алексей: Недавно была забавная история как раз про последний iPhone. Мне Марина хотела его подарить на день рождения. А у меня есть такая традиция: пока я не убью в край свой телефон, я его не меняю. В итоге купили себе большой телевизор, хоть Марина его и не хотела, а это оказалось сейчас наверное самой актуальной покупкой. Все сериалы и фильмы теперь смотрим только на нем. Но вот потом мой телефон все-таки умер и я сам купил себе iPhone 11 Pro. И три новые камеры – это восторг. Особенно широкоугольная и стабилизация изображения – больше никакого эффекта трясущейся камеры, даже когда снимаешь со сцены и тебя качает. 

За что вам нравится бренд Apple?

Алексей: За практичность в первую очередь. Самый, наверное, технологичный бренд, самый инновационный и самый удобный в использовании. Здорово еще, что вся техника синхронизируется между собой. Я этим очень доволен. Часы (мне как диджею и любителю музыки особенно нравится, что Shazam всегда под рукой), телефон, мак. Иногда бывает, что все одновременно звонит, не знаешь, откуда лучше ответить (смеется). В машине использую CarPlay. Очень доволен. 

Марина: Я долгое время была фанатом другого бренда, но потом время пришло и он стал совсем не актуальным со своим малюсеньким дисплеем и прочими минусами, и я перешла на iPhone. И теперь я уже не понимаю, как без него быть, мне все очень нравится. 

Как вы относитесь к 23 февраля и 8 марта? Для вас это важные события или это просто повод порадовать свою любимую или любимого каким-то сюрпризом  или подарком?

Алексей: У меня в последнее время эти праздники ассоциируются с тем, что я работаю (улыбается). Поэтому для меня это обычный день. 23 февраля не мой праздник, я в армии провел всего полдня, но это другая история. А женский день мы отмечаем, это хороший повод. Ресторан, подарки, семья или друзья – все атрибуты праздника присутствуют.

Марина: Я отношусь к этим праздникам спокойно. Для многих это лишний повод подарить, например, цветы. А у меня с этим нет проблем: муж мне дарит их регулярно. И подарки тоже. Из праздников мне больше всего симпатичны день рождения и Новый год. Мне очень нравится вайб Нового года, потому что вся страна проводит эти дни в позитиве, все друг друга поздравляют. Действительно чувствуется некое единение, все улыбаются, кругом все блестит и переливается яркими огнями. Ну и выходит что 23 февраля и 8 марта – это дело каждого, а Новый год – это общий праздник, каждый может почувствовать причастность к нему.

Вы больше любите дарить подарки или получать? 

Алексей: По настроению. Марина вот точно любит получать (смеется), а я и то, и другое. 

Марина: Да, наверное, больше люблю получать, но иногда и дарить. Хотя это скорее о знаках внимания. Я люблю делать небольшие сюрпризы для близких людей, например, когда еду в Москву, всегда покупаю что-то милое для подруги, которая там живет. Маленький букетик или еще что-нибудь в этом роде. Я вижу, что ей это приятно, и мне от этого тоже хорошо. 

Самый запоминающийся подарок, который подарили или получили?

Марина: Мне кажется, что все самые запоминающиеся подарки у меня были в детстве, когда их дарили родители. Правда, они всегда за меня их выбирали, потому что сама еще не особо понимала, что хочу.

А сейчас у вас есть вишлист с тем, что действительно хочется вам?

Марина: Да. Потому что мы покупаем друг другу то, что нам действительно нужно. Можно назвать это рациональным подходом. Иначе может возникнуть такая ситуация как с днем рождения Леши (смеется).

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Магазин iPort Apple Premium Reseller — официальный партнер компании Apple в России, имеющий статус премиум-реселлера, где можно приобрести всю продукцию Apple с гарантией от производителя.

Фотограф: Валентин Блох

snekrasova,
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