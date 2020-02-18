Samsung, Xiaomi и Asus заявили о готовности предустанавливать российское ПО на свои устройства

«Samsung Electronics будет готова выполнить требования законодательства РФ, предусмотренные регулятором, и адаптировать деятельность компании согласно принятым постановлениям. Поправки к закону не повлияют на планы компании о продолжении работы в России», — говорится в заявлении Samsung. «Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства, и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме», — также заявляют представители Xiaomi. В свою очередь компания Asus уже заключила соглашение с «Яндексом» о предустановке на все ноутбуки в России, СНГ, Абхазии и Грузии будет «Яндекс.Браузера».

Напомним, законопроект, обязывающий производителей смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на технику российское программное обеспечение, был принят Госдумой в третьем чтении 21 ноября и подписан президентом России Владимиром Путиным 2 декабря 2019 года. Главная цель поправок статью №4 Закона РФ «О защите прав потребителей» — обеспечить доступ российских разработчиков на глобальный рынок и безопасность мобильных устройств. При этом список российских приложений, подлежащих предустановке, не указан — его определит правительство, сформировав конкретный перечень оборудования и типов софта.

Ранее ФАС уже выбрала типы программ, которые в обязательном порядке должны предустанавливаться на гаджеты, продаваемые в России. Так, в рамках «закона против Apple», на смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV появятся социально значимые приложения и ПО, пропагандирующее духовно-нравственные ценности. Кроме того, ФАС планирует обязать Apple, Google и Microsoft обеспечить полную удаляемость установленных на смартфоны приложений. В свою очередь производители электроники попросили отсрочить «закон против Apple». Они рассчитывают на продление срока разработки подзаконных актов об обязательной предустановке российского ПО.