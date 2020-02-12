СМИ: Apple разрабатывает бюджетную версию AirPods Pro

Apple приступила к разработке концепции бюджетной версии AirPods Pro. Как пишет издание Digitimes со ссылкой на источники в компании, новинка получит название AirPods Pro Lite. Также Apple работает над новыми Apple Watch, iMac и iPad — предположительно, обновленные версии устройств выйдут после сентября 2020 года.