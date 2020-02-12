Вчера, 11 февраля, компания Samsung официально представила свое новое устройство — смартфон-«раскладушку» с гибким экраном из стекла Galaxy Z Flip. Гаджет с 6,7-дюймовым внутренним экраном и миниатюрным внешним дисплеем может сгибаться по вертикали — и оставаться открытым под любым углом.
Теперь официально: Samsung представила смартфон-«раскладушку» Galaxy Z Flip
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Фото: Samsung
Теперь все гибкие смартфоны Samsung выделены в отдельную категорию устройств компании — благодаря тому, что Galaxy Fold стал «большим успехом». В новом Galaxy Z Flip впервые использована технология гибкого стекла, что позволило сделать его более тонким в сравнении с предшественником — в Galaxy Fold вместо стекла применяли специальный полимер.
Новинка также получила обновленный шарнирный механизм, благодаря которому смартфон-«раскладушка» может фиксироваться на разных режимах и оставаться открытым под любым углом. Это будет полезно во время записи видео — смартфон можно устанавливать на любую поверхность без штатива. Добавлена и специальная скрытая технология очистки от пыли и грязи — она предотвратит их попадание внутрь шарнира.
Galaxy Z Flip получил двойную основную камеру с сверхширокоугольным и широкоугольным объективами, разрешение которых составляет по 12 мегапикселей. В сложенном состоянии новое устройство позволяет сделать селфи на основную камеру в высоком разрешении, пока на внешнем дисплее будет отображаться получаемое изображение.
Galaxy Z Flip от Samsung в двух цветах, «сияющий аметист» и «черный бриллиант», поступит в продажу 14 февраля 2020 года по цене от 1380 долларов — 119 990 рублей в России.
Напомним, Samsung представила концепцию смартфона с гибким экраном в октябре 2019 года. Позже в Сети также появились снимки нового устройства. Первая рекламная кампания нового устройства была показана во время трансляции 92-ой церемонии вручения премии «Оскара» — еще до официальной презентации Galaxy Z Flip.
Первая партия Galaxy Fold с гибким экраном была полностью распродана в России за три дня после старта предзаказа. Также новые смартфоны были полностью раскуплены в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре уже 18 сентября. Выход первого сгибаемого смартфона от Samsung планировался еще в апреле, однако старт отложили после многочисленных жалоб на поломки экрана.
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