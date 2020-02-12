Теперь все гибкие смартфоны Samsung выделены в отдельную категорию устройств компании — благодаря тому, что Galaxy Fold стал «большим успехом». В новом Galaxy Z Flip впервые использована технология гибкого стекла, что позволило сделать его более тонким в сравнении с предшественником — в Galaxy Fold вместо стекла применяли специальный полимер.

Новинка также получила обновленный шарнирный механизм, благодаря которому смартфон-«раскладушка» может фиксироваться на разных режимах и оставаться открытым под любым углом. Это будет полезно во время записи видео — смартфон можно устанавливать на любую поверхность без штатива. Добавлена и специальная скрытая технология очистки от пыли и грязи — она предотвратит их попадание внутрь шарнира.