Во время трансляции 92-ой церемонии вручения премии «Оскара» компания Samsung показала рекламную кампанию нового смартфона-раскладушки. Концепцию нового устройства Samsung компания презентовала в октябре этого года, однако официальной презентации гаджета еще не проводила. Ожидается, что модель будет называться Galaxy Z Flip — ее покажут уже завтра, 11 февраля.
Samsung показала рекламную кампанию нового смартфона-раскладушки во время трансляции «Оскара»
Samsung just showed off its new Fold during an Oscars commercial. That’s one way to announce something. pic.twitter.com/rtSJ3jvkif— Mark Gurman (@markgurman) February 10, 2020
Samsung представила концепцию смартфона с гибким экраном в октябре 2019 года. Судя по представленному тогда промо-ролику, новый смартфон компании может сгибаться по вертикали, а также складываться под углом 90 градусов. В таком положении нижняя половина дисплея превращается в панель управления. Позже в Сети также появились снимки нового устройства.
Напомним, первая партия Galaxy Fold с гибким экраном была полностью распродана в России за три дня после старта предзаказа. Также новые смартфоны были полностью раскуплены в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре уже 18 сентября. Выход первого сгибаемого смартфона от Samsung планировался еще в апреле, однако старт отложили после многочисленных жалоб на поломки экрана.
А еще Motorola, теперь официально, перезапускает раскладушки. Компания представила новый смартфон Razr со складывающимся пополам экраном. Новое устройство практически в точности имитирует интерфейс легендарного Razr V3, оригинальной модели 2004 года — даже кнопочную клавиатуру с подсветкой.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.