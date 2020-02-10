Samsung показала рекламную кампанию нового смартфона-раскладушки во время трансляции «Оскара»

Samsung представила концепцию смартфона с гибким экраном в октябре 2019 года. Судя по представленному тогда промо-ролику, новый смартфон компании может сгибаться по вертикали, а также складываться под углом 90 градусов. В таком положении нижняя половина дисплея превращается в панель управления. Позже в Сети также появились снимки нового устройства.

Напомним, первая партия Galaxy Fold с гибким экраном была полностью распродана в России за три дня после старта предзаказа. Также новые смартфоны были полностью раскуплены в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре уже 18 сентября. Выход первого сгибаемого смартфона от Samsung планировался еще в апреле, однако старт отложили после многочисленных жалоб на поломки экрана.

А еще Motorola, теперь официально, перезапускает раскладушки. Компания представила новый смартфон Razr со складывающимся пополам экраном. Новое устройство практически в точности имитирует интерфейс легендарного Razr V3, оригинальной модели 2004 года — даже кнопочную клавиатуру с подсветкой.