ФАС планирует обязать Apple, Google и Microsoft обеспечить полную удаляемость установленных на смартфоны приложений

Как пишет «Коммерсантъ», ФАС хочет, чтобы Apple, Google и Microsoft обеспечили возможность полного удаления всех предварительно установленных программ «по желанию потребителя, если это не препятствует нормальной работе устройства» — в том числе и их собственных. Соответствующий проект закона поручено разработать вместе с внесением подзаконных актов. Как считает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян, такое положение компаниям невыгодно. «Вендоры устройств и владельцы ОС зарабатывают на предустановке, поэтому обеспечивать полную удаляемость приложений им невыгодно», — объяснил он.

Напомним, законопроект, обязывающий производителей смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на технику российское программное обеспечение, был принят Госдумой в третьем чтении 21 ноября и подписан президентом России Владимиром Путиным 2 декабря 2019 года. Главная цель поправок статью №4 Закона РФ «О защите прав потребителей» — обеспечить доступ российских разработчиков на глобальный рынок и безопасность мобильных устройств. При этом список российских приложений, подлежащих предустановке, не указан — его определит правительство, сформировав конкретный перечень оборудования и типов софта.

Ранее ФАС уже выбрала типы программ, которые в обязательном порядке должны предустанавливаться на гаджеты, продаваемые в России. Так, в рамках «закона против Apple», на смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV появятся социально значимые приложения и ПО, пропагандирующее духовно-нравственные ценности. В свою очередь производители электроники попросили отсрочить «закон против Apple». Они рассчитывают на продление срока разработки подзаконных актов об обязательной предустановке российского ПО.