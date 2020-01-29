Mail.ru открыла предзаказ умной колонки «Капсула» с голосовым помощником «Маруся»

Первая умная Mail.ru Group колонка «Капсула» поддерживает возможность звонков через «ВКонтакте» и управление с помощью интерактивных карточек — приложив одну из них, можно запустить проигрывание сказки или развивающую игру для детей. Также в числе возможностей устройства — рассказать последние новости, рассчитать время в пути до работы, напомнить о важных делах и другие ежедневные вопросы.

«Дружелюбная и умная колонка, акустическая система, искусственный интеллект и помощник в делах в одном устройстве», как позиционируют устройство в компании, обойдется в 6 990 рублей — в качестве бонуса покупателю дадут три месяца бесплатной подписки на музыкальный сервис «ВКонтакте».

Оформить предзаказ «Капсулы» можно на сайте. Когда устройство поступит в продажу пока неизвестно.

Напомним, голосовой помощник «Маруся» Mail.ru Group запустила в июне 2019 года. «Маруся» обучается самостоятельно при помощи нейросетей — для того, чтобы лучше понимать пользователя и выдавать наиболее осмысленные ответы. В компании также предполагают, что со временем ассистент будет интегрирован в другие продукты Mail.ru Group и сторонние сервисы — можно будет послушать озвученные «Марусей» «Новости Mail.ru», заказать еду или вызвать такси.

«Яндекс» представил «умную» колонку с встроенным голосовым помощником «Алиса» в мае 2018 года. Помимо стандартной функции - проигрывания музыки — с помощью устройства можно просматривать ролики, фильмы и сериалы, подключив его к телевизору. С помощью голосовых команд пользователь сможет поставить будильник, завести таймер или поставить напоминание. В декабре Покрас Лампас создал дизайн для лимитированной серии «Яндекс.Станций». А в октябре 2019 года компания презентовала «Яндекс.Станцию Мини».