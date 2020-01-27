Apple подала патент на первый моноблок iMac со стеклянным корпусом

Моноблок iMac со стеклянным корпусом предполагает две конфигурации — в первую будет встроена клавиатура, во вторую предусмотрено ее внешнее подключение. Одно из вариантов нового iMac также предполагает подключение к нему MacBook — ноутбук от Apple должен выводить свой монитор на iMac, а его клавиатура будет доступна через отверстие в корпусе моноблока.

Напомним, ранее стало известно, что корпорация Apple впервые с 2015 года обновила линейку плееров iPod touch. Однако принципиальных отличий новинок от моделей-старичков не наблюдается — изменениям подвергся только процессор. Теперь плеер оснащен чипом A10 Fusion, который стоит в iPhone 7. Ранее Apple выпустила две новых модели планшетов — iPad mini 2019 и iPad Air. iPad mini 2019 — первое за почти четыре года обновление линейки планшетов уменьшенного размера от Apple. А еще компания готовит к запуску собственную банковскую карту Apple Card.

На презентации 25 марта Apple объявила о разработке приложения Apple News+. Оно включает в себя более 300 лучших журналов мира. А еще компания отказалась от iTunes, выпустила черную тему и отдельную OS для iPad — эти и другие глобальные изменения Apple представила на Всемирной конференции разработчиков WWDC в Калифорнии. Кроме того, Джони Айв объявил о решении покинуть пост главного дизайнера Apple. А еще компания анонсировала новые эмодзи для iPhone. Среди изображений — йо-йо, ленивец, а также специальный набор, представляющий людей с ограниченными возможностями.

Ранее главный инсайдер Apple Минг-Чи Куо также рассказал о дальнейших планах корпорации. Компания полностью перейдет на беспроводные технологии зарядки и синхронизации, выпустив iPhone без разъемов. А еще Apple выпустит новый бюджетный iPhone в марте 2020 года.