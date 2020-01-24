Федеральная антимонопольная служба выбрала типы программ, которые в обязательном порядке должны предустанавливаться на гаджеты, продаваемые в России. Так, в рамках «закона против Apple», на смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV появятся социально значимые приложения и ПО, пропагандирующее духовно-нравственные ценности.
Социально значимые и духовно-нравственные российские приложения обяжут предустанавливать в рамках «закона против Apple»
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на текст концепции проекта постановления правительства, список приложений будет сформирован ФАС совместно с Минкомсвязи и Роспотребнадзором — его утвердит правительство. Чтобы ПО попало в перечень, оно должно быть разработано в России, быть совместимо с операционной системой, а также не должно содержать «недокументированных возможностей».
При принятии решения о включении ПО в список, ФАС будет следить за его популярностью — количеством скачиваний, посещаемостью, частотой использования и степенью индексирования поисковиками, социальной значимостью — приложение должно быть социально значимым и формировать приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также тем, как ПО обеспечивает безопасность и защиту персональных данных.
Предустановка ПО будет осуществляться несколькими способами — на жесткий диск устройства, путем выбора пользователя (производитель может разместить на устройстве иконки приложений от разных разработчиков), или через диалоговое окно при активации устройства, закрыть которое будет невозможно.
Законопроект, обязывающий производителей смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на технику российское программное обеспечение, был принят Госдумой в третьем чтении 21 ноября и подписан президентом России Владимиром Путиным 2 декабря 2019 года. Главная цель поправок статью №4 Закона РФ «О защите прав потребителей» — обеспечить доступ российских разработчиков на глобальный рынок и безопасность мобильных устройств. При этом список российских приложений, подлежащих предустановке, не указан — его определит правительство, сформировав конкретный перечень оборудования и типов софта.
Производители электроники ранее попросили отсрочить «закон против Apple». Они рассчитывают на продление срока разработки подзаконных актов об обязательной предустановке российского ПО.
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