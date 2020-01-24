Социально значимые и духовно-нравственные российские приложения обяжут предустанавливать в рамках «закона против Apple»

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на текст концепции проекта постановления правительства, список приложений будет сформирован ФАС совместно с Минкомсвязи и Роспотребнадзором — его утвердит правительство. Чтобы ПО попало в перечень, оно должно быть разработано в России, быть совместимо с операционной системой, а также не должно содержать «недокументированных возможностей».

При принятии решения о включении ПО в список, ФАС будет следить за его популярностью — количеством скачиваний, посещаемостью, частотой использования и степенью индексирования поисковиками, социальной значимостью — приложение должно быть социально значимым и формировать приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также тем, как ПО обеспечивает безопасность и защиту персональных данных.

Предустановка ПО будет осуществляться несколькими способами — на жесткий диск устройства, путем выбора пользователя (производитель может разместить на устройстве иконки приложений от разных разработчиков), или через диалоговое окно при активации устройства, закрыть которое будет невозможно.