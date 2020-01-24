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Социально значимые и духовно-нравственные российские приложения обяжут предустанавливать в рамках «закона против Apple»

Федеральная антимонопольная служба выбрала типы программ, которые в обязательном порядке должны предустанавливаться на гаджеты, продаваемые в России. Так, в рамках «закона против Apple», на смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV появятся социально значимые приложения и ПО, пропагандирующее духовно-нравственные ценности.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на текст концепции проекта постановления правительства, список приложений будет сформирован ФАС совместно с Минкомсвязи и Роспотребнадзором — его утвердит правительство. Чтобы ПО попало в перечень, оно должно быть разработано в России, быть совместимо с операционной системой, а также не должно содержать «недокументированных возможностей». 

При принятии решения о включении ПО в список, ФАС будет следить за его популярностью — количеством скачиваний, посещаемостью, частотой использования и степенью индексирования поисковиками, социальной значимостью — приложение должно быть социально значимым и формировать приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также тем, как ПО обеспечивает безопасность и защиту персональных данных. 

Предустановка ПО будет осуществляться несколькими способами — на жесткий диск устройства, путем выбора пользователя (производитель может разместить на устройстве иконки приложений от разных разработчиков), или через диалоговое окно при активации устройства, закрыть которое будет невозможно.

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Законопроект, обязывающий производителей смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на технику российское программное обеспечение, был принят Госдумой в третьем чтении 21 ноября и подписан президентом России Владимиром Путиным 2 декабря 2019 года. Главная цель поправок статью №4 Закона РФ «О защите прав потребителей» — обеспечить доступ российских разработчиков на глобальный рынок и безопасность мобильных устройств. При этом список российских приложений, подлежащих предустановке, не указан — его определит правительство, сформировав конкретный перечень оборудования и типов софта.

Производители электроники ранее попросили отсрочить «закон против Apple». Они рассчитывают на продление срока разработки подзаконных актов об обязательной предустановке российского ПО. 

 


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Дарья Гладких,
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