СМИ: Apple выпустит новый бюджетный iPhone в марте 2020 года

Новая модель iPhone станет первой бюджетной в линейке со времен выпуска iPhone SE. Смартфон оборудуют 4,7-дюймовым экраном, аналогичным iPhone 8, сканером отпечатков пальцев Touch ID в кнопке «Домой» и процессором от флагманского iPhone 11. Сборкой нового смартфона займутся корпорации Hon Hai Precision Industry, Pegatron и Wistron.

Смартфон iPhone SE был представлен Apple в 2016 году. За год в мире было продано 30 миллионов устройств, еще 10 миллионов — за два последующих. В октябре 2018 года инсайдер Apple Минг-Чи Куо рассказал, что перевыпуска iPhone SE не будет — аналитик посчитал, что Apple не планирует никаких заметных изменений внешнего вида своих iPhone в 2019 году. 10 сентября Apple официально представит свои разработки — а пока посмотрите на «предсказания» в виде iPhone с тремя камерами, водонепроницаемых AirPods и 16-дюймового MacBook.

Напомним, ранее стало известно, что корпорация Apple впервые с 2015 года обновила линейку плееров iPod touch. Однако принципиальных отличий новинок от моделей-старичков не наблюдается — изменениям подвергся только процессор. Теперь плеер оснащен чипом A10 Fusion, который стоит в iPhone 7. Ранее Apple выпустила две новых модели планшетов — iPad mini 2019 и iPad Air. iPad mini 2019 — первое за почти четыре года обновление линейки планшетов уменьшенного размера от Apple. А еще компания готовит к запуску собственную банковскую карту Apple Card.

На презентации 25 марта Apple объявила о разработке приложения Apple News+. Оно включает в себя более 300 лучших журналов мира. А еще компания отказалась от iTunes, выпустила черную тему и отдельную OS для iPad — эти и другие глобальные изменения Apple представила на Всемирной конференции разработчиков WWDC в Калифорнии. Кроме того, Джони Айв объявил о решении покинуть пост главного дизайнера Apple. А еще компания анонсировала новые эмодзи для iPhone. Среди изображений — йо-йо, ленивец, а также специальный набор, представляющий людей с ограниченными возможностями.

Ранее главный инсайдер Apple Минг-Чи Куо также рассказал о дальнейших планах корпорации. Компания полностью перейдет на беспроводные технологии зарядки и синхронизации, выпустив iPhone без разъемов.