Сейчас в Eco-Package поставляются только телевизоры серии The Serif. Благодаря простому алгоритму, который доступен по QR-коду на боковой стороне коробки, покупатели могут за полчаса собрать прикроватную тумбочку, подставку для журналов или даже домик для кошки — для этого нужно лишь соединить напечатанные на картоне точки карандашом, вырезать получившиеся детали и собрать новый предмет интерьера.

Упаковка-трансформер была создана в качестве экологичной альтернативы — согласно исследованиям Агентства по охране окружающей среды США, около 95% картонных коробок выбрасывается сразу после использования. По мнению Samsung Electronics, такое обращение с упаковкой поможет сократить количество отходов и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

Напомним, выход первого сгибаемого смартфона от Samsung — Galaxy Fold — планировался еще в апреле, однако старт отложили после многочисленных жалоб на поломки экрана. В сентябре, когда смартфон все-таки вышел, первая партия была полностью распродана за три дня. А в октябре Samsung представила концепцию нового устройства — смартфона-раскладушки с гибким экраном. Посмотрите первые снимки, утекшие в Сеть.