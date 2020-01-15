Компания Samsung Electronics начала продавать свою продукцию в новой экологичной упаковке Eco-Package. Из нее покупатели могут смастерить предметы мебели или аксессуары — например, домик для кошки или прикроватную тумбу.
Samsung начала продавать телевизоры в трансформер-упаковке. Из нее можно сделать мебель!
Сейчас в Eco-Package поставляются только телевизоры серии The Serif. Благодаря простому алгоритму, который доступен по QR-коду на боковой стороне коробки, покупатели могут за полчаса собрать прикроватную тумбочку, подставку для журналов или даже домик для кошки — для этого нужно лишь соединить напечатанные на картоне точки карандашом, вырезать получившиеся детали и собрать новый предмет интерьера.
Упаковка-трансформер была создана в качестве экологичной альтернативы — согласно исследованиям Агентства по охране окружающей среды США, около 95% картонных коробок выбрасывается сразу после использования. По мнению Samsung Electronics, такое обращение с упаковкой поможет сократить количество отходов и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.
Напомним, выход первого сгибаемого смартфона от Samsung — Galaxy Fold — планировался еще в апреле, однако старт отложили после многочисленных жалоб на поломки экрана. В сентябре, когда смартфон все-таки вышел, первая партия была полностью распродана за три дня. А в октябре Samsung представила концепцию нового устройства — смартфона-раскладушки с гибким экраном. Посмотрите первые снимки, утекшие в Сеть.
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