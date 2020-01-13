Сотовые операторы повышают цены на тарифы из-за закона об изоляции Рунета

Изменения произойдут на архивных тарифах, которые действую для старых абонентов. Как пишет РИА «Новости», «Мегафон» повышает их стоимость с 13 января, «Билайн» — с 16 января, а Tele2 начиная с 1 января 2020 года не только повышает стоимость абонентской платы, но также меняет некоторые условия при неоплате и переводит часть тарифов в разряд закрытых для подключения.

Как объясняют в «Мегафоне», повышение необходимо в связи с ростом потребления услуг абонентами. В «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн») заявляют, что вынуждены прибегнуть к такой мере из-за расходов на реализацию требований законодательства и интенсивное развитие инфраструктуры. Об этом также говорят аналитики — по их мнению, подорожание тарифов в 2020 году неизбежно и вызвано расходами на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об изоляции Рунета.

Напомним, закон об устойчивом Рунете вступил в силу 1 ноября. Он должен обеспечить работоспособность российского сегмента Сети на случай угрозы. Однако начать действовать он сможет «по факту не на всей территории» страны — из-за отсутствия необходимого оборудования. Для его установки потребуется еще год. Роскомнадзор начал установку оборудования, необходимого для реализации закона, в конце сентября 2019 года. К пилотному проекту присоединились все крупные операторы связи в стране.

Ранее министр связи России Николай Никифоров также признал, что реализация «пакета Яровой», принятого в июле 2016 года, приведет к росту тарифов на связь из-за дополнительных затрат операторов.