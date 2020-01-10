Как пишет РБК со ссылкой на руководство Veeam Software, сделка, которую планируют закрыть в первом квартале 2020 года, позволит компании упрочить свои позиции в США и выйти на новые рынки. «Для Veeam Software эта сделка — безусловный успех. Для фонда же это венчур, но вход на такой стадии развития проекта предполагает, что уже просматривается дальнейший план развития бизнеса, возможно, с перепродажей одной из крупных IT-компаний», — добавляет директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Компания Veeam Software основана в 2006 году российскими предпринимателями Ратмиром Тимашевым и Андреем Бароновым. Главная специализация — разработка программного обеспечения для резервного копирования виртуальных машин и мониторинга виртуальных сред на базе платформ VMware и Hyper-V. Годовой доход компании в 2018 году составил 963 миллиона долларов, в 2019-ом — более 1 миллиарда. Клиентами Veeam являются большинство компаний из списка Fortune 500.