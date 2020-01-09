О планах компании пишет «Коммерсантъ». По данным одного из источников издания, собственный виртуальный оператор сотовой связи «Яндекса» под названием MVNO действительно будет запущен на базе сети Tele2. Однако другие источники заявляют, что данная сеть станет основной, а пользователи смогут переключаться между операторами.

Тарифные планы MVNO будут интегрированы с подпиской «Яндекс.Плюс» — это позволит абонентам получить безлимитный доступ к музыке и фильмам на сервисах «Яндекса». Получить виртуальную сим-карту можно будет через курьера или путем приобретения в «Яндекс.Лавке». В самой компании заявили, что планов по запуску виртуального оператора сотовой связи пока нет. При этом собеседник издания, близкий к «Яндексу», подтверждает, что переговоры с операторами ведутся.

Напомним, «Яндекс» представил «умную» колонку с встроенным голосовым помощником «Алиса» в мае 2018 года. Помимо стандартной функции - проигрывания музыки — с помощью устройства можно просматривать ролики, фильмы и сериалы, подключив его к телевизору. С помощью голосовых команд пользователь сможет поставить будильник, завести таймер или поставить напоминание. В декабре Покрас Лампас создал дизайн для лимитированной серии «Яндекс.Станций». А в октябре 2019 года «Яндекс» представил новую «умную» колонку «Яндекс.Станция Мини».

Осенью 2019 года виртуальный оператор Easy4 получил разрешение от Федеральной службы безопасности России на осуществление продажи eSim — встроенных сим-карт или универсальных интегральных плат, которые записывают номер телефона абонента через специальное приложение. А еще в России начали работу над созданием системы удаленной идентификации сотовых абонентов, подключение к связи через которую будет осуществляться по голосу и фотографии.