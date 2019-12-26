Производители электроники попросили отсрочить «закон против Apple», обязывающий предустанавливать российское ПО

«Для разработки актов необходимо глубоко проанализировать сложные и глобальные процессы производства технически сложных товаров, исследовать рынок российского ПО, потребительские предпочтения и прочие факторы, которые должны лечь в основу регулирования. У нас есть основания полагать, что ФАС на сегодняшний день не обладает в полной степени всей указанной информацией, в связи с чем месячный срок нам представляется недостаточным», — говорится в обращении РАТЭК, о котором пишет «Коммерсантъ».

Законопроект, обязывающий производителей смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на технику российское программное обеспечение, был принят Госдумой в третьем чтении 21 ноября и подписан президентом России Владимиром Путиным 2 декабря 2019 года. Главная цель поправок статью №4 Закона РФ «О защите прав потребителей» — обеспечить доступ российских разработчиков на глобальный рынок и безопасность мобильных устройств. При этом список российских приложений, подлежащих предустановке, не указан — его определит правительство, сформировав конкретный перечень оборудования и типов софта.