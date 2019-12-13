Дизайн Xbox Series X, выполненный в виде башни, призван снизить уровень воспроизводимого консолью шума. «Наша цель всегда заключалась в создании самой мощной консоли и думаю, что нам это удалось. Нам нравится быть лидерами по силе и производительности и думаю, что мы на пути к этому», — пояснил глава подразделения Xbox Фил Спенсер.

Среди первых релизов, которые выйдут на Xbox Series X — Senua’s Saga: Hellblade II от разработчика Ninja Theory, которая станет продолжением оригинальной игры Senua’s Sacrifice, вышедшей в 2018 году. Консоль также будет поддерживать другие игры Xbox по технологии обратной совместимости. В продажу Xbox Series X поступит осенью 2020 года с новым геймпадом — он также получит обновленную крестовину и кнопку Share для скриншотов и съемки.