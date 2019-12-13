Приставка, выполненная в виде башни, оборудована процессором AMD Zen 2 и графической архитектурой Radeon RDNA, а накопитель NVMe SSD и память GDDR6 способна сократить время загрузки игр и обеспечить их воспроизведение в 8K — с частотой 120 кадров в секунду.
Microsoft анонсировала новую игровую консоль Xbox Series X — с поддержкой 8K и обновленным геймпадом
Дизайн Xbox Series X, выполненный в виде башни, призван снизить уровень воспроизводимого консолью шума. «Наша цель всегда заключалась в создании самой мощной консоли и думаю, что нам это удалось. Нам нравится быть лидерами по силе и производительности и думаю, что мы на пути к этому», — пояснил глава подразделения Xbox Фил Спенсер.
Среди первых релизов, которые выйдут на Xbox Series X — Senua’s Saga: Hellblade II от разработчика Ninja Theory, которая станет продолжением оригинальной игры Senua’s Sacrifice, вышедшей в 2018 году. Консоль также будет поддерживать другие игры Xbox по технологии обратной совместимости. В продажу Xbox Series X поступит осенью 2020 года с новым геймпадом — он также получит обновленную крестовину и кнопку Share для скриншотов и съемки.
Напомним, ранее Sony назвала дату выхода PlayStation 5. Новая игровая приставка получила обновление геймпада с поддержкой USB-C, «адаптивные триггеры» для большей реалистичности стрельбы и «тактильную обратную связь» — совершено новый вид вибрации. Также поработали над интерфейсом — он станет более информативным и будет обновляться в режиме реального времени.
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