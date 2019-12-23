Часы, которые приведут в восторг миллениала

Модели часов DZT2013 и DZT2012 функционально ничем не уступают главным техническим гигантам, но при этом выделяются фирменным стилем Diesel. Что нам говорят и обещают новые часы.

— Будьте всегда на связи

Часы работают в паре хоть с последним айфоном, хоть со смартфоном на Android.

— Будьте в курсе

Письма, смс, уведомления всех мессенджеров, календаря и приложений, время в часовых поясах, прогноз погоды и чего только нет. А чтобы вы точно ничего не пропустили, часы оснащены будильником и секундомером. О важных планах они напоминают легкой вибрацией. Впрочем, всю эту суету легко можно отключить.