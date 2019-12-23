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Часы, которые приведут в восторг миллениала

Объясняем с новыми смарт-часами Diesel на руке, как получать удовольствие от каждого мгновения!

 

Вещи Diesel всегда носили люди с характером — горячим, как дизельный двигатель последней модификации. Это бунтари, которые выражают свое мнение и наслаждаются жизнью без оглядки на окружающих.

 

 Модели часов DZT2013 и DZT2012 функционально ничем не уступают главным техническим гигантам, но при этом выделяются фирменным стилем Diesel. Что нам говорят и обещают новые часы.

— Будьте всегда на связи

Часы работают в паре хоть с последним айфоном, хоть со смартфоном на Android.

 — Будьте в курсе

Письма, смс, уведомления всех мессенджеров, календаря и приложений, время в часовых поясах, прогноз погоды и чего только нет. А чтобы вы точно ничего не пропустили, часы оснащены будильником и секундомером. О важных планах они  напоминают легкой вибрацией. Впрочем, всю эту суету легко можно отключить.

  • Николай Зверков

 — Ставьте рекорды

Часы работают с Google Fit и другими фитнес-приложениями: показывают частоту сердечных сокращений, считают калории, оценивают пройденную дистанцию, темп и другие параметры, которые помогают отслеживать прогресс в тренировках. Телефон при этом не обязательно иметь под рукой — можно оставить его дома или в раздевалке.

— Плавайте и ныряйте

А также мойте руки и принимайте душ, часы водонепроницаемы, и все стерпят.

  •   Алексей Теревков

 — Слушайте музыку

Закачайте любимые треки (если есть подписка Google Music) или плейлисты. Управлять процессом можно прямо с экрана часов, синхронизация со смартфоном не требуется — удобно, если отправляетесь на пробежку и не хотите брать с собой телефон. Да и вообще, как не воспользоваться этой функцией в часах, весь дизайн которых вдохновлен рейвами бурных 90-х?!

 — Платите без проблем

В одно касание часов о терминал: все благодаря технологии Google Pay NFC.

— Находите ответы на все вопросы

Достаточно сказать "Окей, Гугл!" и можно полностью положиться на голосового помощника Google Assistant.

 — Путешествуйте

Куда бы жизнь ни забросила — хоть в Челябинск, хоть на Карибы — новинка Diesel автоматически настраивает время на нужный часовой пояс. Путешествовать одно удовольствие: не нужно судорожно искать циферблат в аэропорту пересадки, а Google Assistant проверит статус рейса, напомнит о резерве отеля или ресторана, а также переведет любую фразу.

— Не думайте о зарядке

Часы заряжаются до 80% за 50 минут, а держат заряд сутки и более.

— Будьте на стиле

Ваши часы будут выглядеть именно так, как вам нравится: циферблат можно кастомизировать и не только. Выбирайте один из тех, что идет в комплекте (их много!) или создайте свой собственный. Можно установить любой цвет, набор функций — да хоть фотографию любимого кота. А еще у DZT2013 и DZT2012 есть фишки, которые приведут в восторг даже тех, кого не удивить самыми умными часами: например, в режиме DO NOT Disturb экран как будто трескается — выглядит необычно и эффектно. Есть и другие детали: если прогнозируется дождь, циферблат покажет молнии, а если вы засиделись на месте и пора немного размяться, он покрывается виртуальной пылью.

 

DZT2013 и DZT2012 отлично подойдут и моднику, и трудоголику, и путешественнику, и спортсмену. И, конечно, станут прекрасным подарком себе или любимому — модным, полезным и просто очень красивым. Купить новинки можно онлайн по цене 28990 рублей.

Авторы ролика:

Режиссер : Анна Цуканова-Котт

Герои: Николай Зверков, Алексей Теревков 

Оператор: Митя Горевой

Стилист: Константин Кошкин 

Визажист: Кристина Папук 

Монтаж: Екатерина Пьяных

Арт-Дирекшн: PRo.PR agency

mkaminarskaya,
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