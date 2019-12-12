Как сэкономить 100 часов перед Новым годом?

Праздник, который мы с нетерпением ждем, вот-вот наступит. Но перед звоном бокалов, желанным оливье и вручением подарков нас ждут сумасшедшие дни (недели!) подготовки. Как избежать эмоционального и физического истощения и провести время не в очередях, а вместе с родными и близкими? К счастью, у нас есть решение.
Для большинства жителей нашей страны встречать Новый год с семьей — важная традиция. Например, в прошлом году 68% планировали провести праздник именно в кругу родных и близких. А по данным ВЦИОМ, одной из важных сторон жизни россиянина считаются отношения в семье — и эта ценность для них с каждым годом только растет. Так почему вместо суеты и беготни не провести последние дни года вместе с теми, кого мы любим?
Совместно с сервисом по поиску профессионалов PROFI.RU мы составили список вещей, которые можно смело отдать специалистам и мастерам своего дела, — и тем самым сэкономить 100 часов. А это время посвятить себе и своим родным.
Навести порядок дома
Экономия: 7 часов
Предлагаем следовать традициям: войти в новый год «без лишнего груза» и устроить генеральную уборку. Начинать новую жизнь в чистом доме гораздо приятнее и комфортнее. Подготовить дом к новому году помогут клинеры. Самое необходимое они принесут с собой, а на месте смогут помочь не только с уборкой, но и, например, с глажкой. Вы в это время сможете наслаждаться спокойствием, встречаться с друзьями и планировать новогодние каникулы.
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Починить всякие мелочи
Экономия: 12 часов
Не работает лампа, засорилась раковина или книжные полки уже несколько месяцев ждут своего часа? Собирались решить эти задачи на каникулах? От подобных мелких проблем лучше избавиться в старому году. Пока вы готовитесь к празднику, мастера своего дела устранят все недочеты. Вам остается только решить, чем теперь заниматься вместо поисков дрели и закручивания шурупов.
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Сделать маникюр и педикюр
Экономия: 5 часов
На улице пробки и холодно, а в салонах полная запись? Вызовите мастера по маникюру и педикюру домой. Пока вы пересматриваете «Реальную любовь» или «Неспящих в Сиэтле», звоните своим родным или решаете другие важные дела, попивая расслабляющий чай, ваши ногти в четыре руки приведут в идеальный порядок.
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Подстричь и помыть собаку
Экономия: 4 часа
Ваш питомец, конечно, тоже заслужил встречать Новый год при параде. Собаку лучше отдать на груминг — комплексный гигиенический и эстетический уход, куда прежде всего входит правильное купание и расчесывание. Да, это тоже требует определенных навыков и знаний. В рамках такой программы профессионалы также чистят животному зубы, обрабатывают когти, ухаживают за глазами и, конечно же, стригут. Ну вот — главный герой вечеринки готов!
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Сшить наряд у портного
Экономия: 30 часов
Идеальный наряд редко находится с первого раза, так что одной поездкой в торговый центр не обойтись. Даже если в конце концов миссия «купить новогодний наряд» будет успешно завершена, силы радоваться этому вряд ли уже останутся. Наш способ не терять время и хорошее настроение — заказать наряд у портного. Мало того что вы обойдетесь без стрессовых поездок в магазины и судорожный поиск того самого платья или костюма, портной приедет к вам домой, снимет мерки, внимательно выслушает ваши пожелания, подберет референсы — и в итоге вы получите уникальный наряд, сшитый специально по вашей фигуре.
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Сделать прическу и макияж
Экономия: 3 часа
Если вы еще не овладели искусством рисования идеальных и ровных стрелок, а самостоятельно сделанная прическа обычно не держится дольше часа, не впадайте в стресс — обратитесь к профессионалу. Стилист по волосам и визажист приедут к вам домой и молниеносно подготовят вас к празднику. Главное, у них есть все необходимые (и даже больше) инструменты и средства, которые помогут добиться нужного образа. Тратиться на косметику, которой вы воспользуетесь один раз, не придется. И, конечно, они сделают так, чтобы прическа и макияж продержались как минимум до утра.
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Приготовить праздничный ужин
Экономия: 8 часов
Последнее, что хочется делать после рабочего дня (а 31 декабря в этом году именно такой), — это идти в десятки продуктовых магазинов, а потом стоять у плиты и нарезать салаты. Мы вас понимаем! Отдайте эту работу тому, кто ее любит. Хотите оливье в новой интерпретации? Запеченную рыбу с необычным гарниром? Замысловатую подачу закусок? А на десерт — что-нибудь поинтереснее «Графских развалин»? Повар сделает всё в лучшем виде! Разработает индивидуальное меню, выберет и купит качественные продукты (ведь он знает, где искать самое свежее мясо, вкусные овощи и хрустящий хлеб) и приготовит идеальные блюда — пока вы проводите время с семьей и в удовольствие готовитесь к главной ночи в году!
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Продумать сценарий новогодней ночи
Экономия: 7 часов
Есть оливье, пить шампанское и смотреть новогодние шоу — вариант неплохой, но Новый год можно провести и лучше. Для этого стоит хорошенько продумать его программу: конкурсы, танцы, квесты и другие интересные активности, которые не дадут заснуть, объесться и забыть об этом празднике через неделю (или на следующий день). Придумывать план подобных праздников сложно и долго — нужно учесть множество нюансов. Поэтому лучше сэкономить время и заказать сценарий праздника у профессионала. Расскажите ему, чего ожидаете, кто придет к вам в гости, интересы ваши и ваших гостей, какая музыка нравится — нужны все подробности! Так получится небанальная и индивидуальная программа вашего Нового года, который уже точно запомнится навсегда.
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Обновить гардероб
Экономия: 9 часов
Последний, но не менее важный штрих в приготовлениях к Новому году — подбор нового гардероба! Тот случай, когда обновление внешнее так же необходимо, как и внутреннее. Освободите место под что-то новое, а то, что не носите, можно отдать: вещи в плохом состоянии — на переработку (и получить скидочный купон), в хорошем — благотворительным фондам.
Составить новый капсульный гардероб поможет стилист. Он хорошо ориентируется в ассортименте магазинов и прекрасно разбирается в трендах, брендах и материалах. Он понимает, какой фасон, какие цвета и предметы одежды вам подойдут, а какие — точно нет. Стилист поможет вам сэкономить — не только время, но и деньги: вам не придется ходить часами в поисках необходимой вещи, самостоятельно разбираться в тенденциях и качестве тканях, вы гарантированно не купите то, что вам не нужно или не подходит, а еще у стилиста часто есть карты магазинов с хорошими скидками. Плюс ко всему он подбирает вещи, которые можно максимально комбинировать между собой — так вы покупаете меньше, а вариантов образов становится больше. Ну а если времени совсем мало, стилист привезет несколько наборов вещей прямо на дом и после примерки отвезет обратно в магазин то, что не подошло. Идеально!
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Арендовать дом для праздника
Экономия: 15 часов
Встретить новый год на свежем воздухе. Посмотреть «Один дома» большой компанией и в большом доме. Проснуться 1 января и пойти гулять в лес, а потом слепить снеговика. Прислушаться к тишине. Выпить горячего глинтвейна на веранде. Что может быть прекраснее? Отправиться за город — лучшая идея для семейного праздника. Найти сейчас подходящий вариант уже сложно, но вполне возможно, особенно если вы воспользуетесь услугами риелтора. Исходя из ваших пожеланий, он подберет наилучшие варианты, сам свяжется с хозяином дома, приедет посмотреть место и проверит все документы. Пока вы выбираете наряд, дом уже будет готов к вашему приезду.
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