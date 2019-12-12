Как сэкономить 100 часов перед Новым годом?

Обновить гардероб

Экономия: 9 часов

Последний, но не менее важный штрих в приготовлениях к Новому году — подбор нового гардероба! Тот случай, когда обновление внешнее так же необходимо, как и внутреннее. Освободите место под что-то новое, а то, что не носите, можно отдать: вещи в плохом состоянии — на переработку (и получить скидочный купон), в хорошем — благотворительным фондам.

Составить новый капсульный гардероб поможет стилист. Он хорошо ориентируется в ассортименте магазинов и прекрасно разбирается в трендах, брендах и материалах. Он понимает, какой фасон, какие цвета и предметы одежды вам подойдут, а какие — точно нет. Стилист поможет вам сэкономить — не только время, но и деньги: вам не придется ходить часами в поисках необходимой вещи, самостоятельно разбираться в тенденциях и качестве тканях, вы гарантированно не купите то, что вам не нужно или не подходит, а еще у стилиста часто есть карты магазинов с хорошими скидками. Плюс ко всему он подбирает вещи, которые можно максимально комбинировать между собой — так вы покупаете меньше, а вариантов образов становится больше. Ну а если времени совсем мало, стилист привезет несколько наборов вещей прямо на дом и после примерки отвезет обратно в магазин то, что не подошло. Идеально!

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Арендовать дом для праздника

Экономия: 15 часов

Встретить новый год на свежем воздухе. Посмотреть «Один дома» большой компанией и в большом доме. Проснуться 1 января и пойти гулять в лес, а потом слепить снеговика. Прислушаться к тишине. Выпить горячего глинтвейна на веранде. Что может быть прекраснее? Отправиться за город — лучшая идея для семейного праздника. Найти сейчас подходящий вариант уже сложно, но вполне возможно, особенно если вы воспользуетесь услугами риелтора. Исходя из ваших пожеланий, он подберет наилучшие варианты, сам свяжется с хозяином дома, приедет посмотреть место и проверит все документы. Пока вы выбираете наряд, дом уже будет готов к вашему приезду.

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