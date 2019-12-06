Главный инсайдер Apple Минг-Чи Куо рассказал о дальнейших планах корпорации. Компания полностью перейдет на беспроводные технологии зарядки и синхронизации, выпустив в 2021 году iPhone без разъемов.
Инсайдер: Apple выпустит iPhone без разъемов
Полностью беспроводным на первых этапах станут только топовые версии iPhone. Также Apple все-таки перезапустит линейку SE — iPhone SE 2 Plus. Устройство получит безрамочный дизайн, но обойдется без Face ID — датчик отпечатка пальца разместится на кнопке включения сбоку.
В 2020 году Apple выпустит линейку, состоящую из пяти смартфонов — iPhone SE в корпусе от iPhone 8 с диагональю экрана 4,7 дюймов, устройство с одной камерой и экраном 5,4 дюйма, преемник iPhone 11 с двумя камерами и экраном 6,1 дюймов, а также две версии Pro и Pro Max с тремя камерами.
Напомним, в 2018 году инсайдер Apple Минг-Чи Куо заявил, что перевыпуска iPhone SE не будет. Аналитик считал, что в Купертино вводить новшества не намерены. Тогда Куо считал, что 5,8-дюймовый iPhone XS, 6,5-дюймовый iPhone XS Max и 6,1-дюймовый iPhone XR будут с успехом использоваться у их обладателей, а последний во второй версии сделают с компромиссным LCD-экраном. Позже СМИ сообщили, что iPhone SE все-таки быть.
Напомним, 10 сентября в театре Стива Джобса в Калифорнии проikf ежегодная презентация Apple. Линейки главных устройств, таких как iPad и iWatch, полностью обновились. Не стал исключением и iPhone — теперь 11-го поколения. Компания представила три устройства: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Apple обновила всю линейку iPad и представила отдельную операционную систему iPadOS — теперь софт позволяет использовать экран планшета на полную. iPad 7 получил экран 10,2 дюймов и более широкий угол обзора. Впервые планшет получил специальный соединитель, позволяющий подключить к нему клавиатуру или чехол.
Также компания презентовала Apple Watch Series 5 — впервые с экраном Retina Always-On. Благодаря обновлению увидеть информацию можно в любое время — не поднимая iWatch и не нажимая на дисплей. Кроме того, iWatch Series 3 продолжат поступать в продажу по сниженной цене.
После презентации Apple снизила цены и на старые модели iPhone в России, выпустила iOS 13 — с темной темой, встроенным видеоредактором и системой авторизации Apple ID, показала новые AirPods Pro с функцией активного шумоподавления, а также MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем Retina — самый большой в линейке.
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