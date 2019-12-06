Полностью беспроводным на первых этапах станут только топовые версии iPhone. Также Apple все-таки перезапустит линейку SE — iPhone SE 2 Plus. Устройство получит безрамочный дизайн, но обойдется без Face ID — датчик отпечатка пальца разместится на кнопке включения сбоку.

В 2020 году Apple выпустит линейку, состоящую из пяти смартфонов — iPhone SE в корпусе от iPhone 8 с диагональю экрана 4,7 дюймов, устройство с одной камерой и экраном 5,4 дюйма, преемник iPhone 11 с двумя камерами и экраном 6,1 дюймов, а также две версии Pro и Pro Max с тремя камерами.

Напомним, в 2018 году инсайдер Apple Минг-Чи Куо заявил, что перевыпуска iPhone SE не будет. Аналитик считал, что в Купертино вводить новшества не намерены. Тогда Куо считал, что 5,8-дюймовый iPhone XS, 6,5-дюймовый iPhone XS Max и 6,1-дюймовый iPhone XR будут с успехом использоваться у их обладателей, а последний во второй версии сделают с компромиссным LCD-экраном. Позже СМИ сообщили, что iPhone SE все-таки быть.