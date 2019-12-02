Сегодня, 2 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать смартфоны, компьютеры и Smart TV без предустановленного российского программного обеспечения. Проект был рассмотрен депутатами Госдумы в первом чтении 6 ноября и 19 ноября во втором. 21 ноября в третьем, окончательном чтении закон был принят.
Президент подписал «закон против Apple», обязывающий предустанавливать на смартфоны российское ПО
Принятые поправки в статью №4 Закона РФ «О защите прав потребителей» обязывают производителей предустанавливать на свою продукцию российское ПО и вступают в силу с 1 июля 2020 года. Неформально закон окрестили «законом против Apple» — ранее эксперты заявили, что он станет угрозой нахождения корпорации на российском рынке. Причина в принципиальной позиции компании, касающейся iOS — Apple никогда не предустанавливала в собственное ПО сторонние приложения.
Главная цель поправок статью №4 Закона РФ «О защите прав потребителей» — обеспечить доступ российских разработчиков на глобальный рынок и безопасность мобильных устройств. При этом список российских приложений, подлежащих предустановке, не указан — его определит правительство, сформировав конкретный перечень оборудования и типов софта.
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