Принятые поправки в статью №4 Закона РФ «О защите прав потребителей» обязывают производителей предустанавливать на свою продукцию российское ПО и вступают в силу с 1 июля 2020 года. Неформально закон окрестили «законом против Apple» — ранее эксперты заявили, что он станет угрозой нахождения корпорации на российском рынке. Причина в принципиальной позиции компании, касающейся iOS — Apple никогда не предустанавливала в собственное ПО сторонние приложения.