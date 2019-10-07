Средняя зарплата в Петербурге — 63,8 тысяч рублей в месяц. По подсчетам экспертов, этой суммы должно хватить на 2,89 стандартных потребительских набора. Чуть меньше получают в Тюмени — 53,6 тысяч рублей в месяц (2,75 потребительских набора). Замыкает десятку рейтинга Нижневартовск и Петропавловск-Камчатский — жители этих городов получают 64,6 и 80,4 тысяч рублей соответственно, что эквивалентно 2,7 потребительским набором.

Возглавила рейтинг Москва — жители столицы получают 96,9 тысяч рублей и могут позволить себе 3,83 стандартных потребительских набора в месяц. Другие города-миллионники, Екатеринбург, Казань и Челябинск, расположились на 26-ом, 27-ом и 29-ом месте рейтинга с 46,2, 39,5 и 37,2 тысячами рублей в месяц соответственно.

Состав стандартного потребительского набора выведен для одного человека, живущего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Он включает 112 товаров и услуг — в том числе продукты питания и деликатесы, одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.

Напомним, ранее специалисты федерального исследовательского центра питания и биотехнологии заявили, что состав потребительской корзины в России должен быть различным для мужчин, женщин и детей разного возраста. На сегодняшний день размер корзины определяют с учетом стоимости набора продуктов, непродовольственных товаров и услуг. По итогам 1 квартала 2019 года, размер прожиточного минимума составит 11,7 тысяч рублей для трудоспособных граждан, 8,9 тысяч — для пенсионеров и 10,6 тысяч — для детей.