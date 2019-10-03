Личные данные 60 миллионов владельцев кредитных карт «Сбербанка» оказались в Сети

Личные данные 60 миллионов владельцев кредитных карт «Сбербанка» попали на «черный рынок» — «свежая база крупного банка» продается на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором. По словам экспертов, это самая крупная утечка на банковском секторе в России.

В базе содержатся детальные персональные данные, подробная финансовая информация о кредитной карте и операциях — она разбита на 11 частей, именно столько территориальных банков насчитывает «Сбербанк». Эксперты, изучившие «демо-версию» базы данных, насчитывающую 200 клиентов, выражают уверенность в том, что она является именно выгрузной, а не «пробивом», который возможен в результате подкупа сотрудников. Однако версия с утечкой именно из банка также не исключается.

«Данные могут быть из хранилища данных всех систем, там лежит вся информация о клиентах. Утечка базы данных от кого-либо из партнеров видится маловероятной, судя по набору и объему данных», — говорят эксперты, опрошенные «Коммерсантом».

Представители «Сбербанка» утверждают, что угрозы списание средств клиентов нет. Вечером 2 октября пресс-служба банка сообщила «о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка». Согласно основной версии, утечка стала результатом «умышленных преступных действий одного из сотрудников». «Внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети. Похищенная информация в любом случае никак не угрожает сохранности средств клиентов», — говорят представители банка.