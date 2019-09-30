Финансовый стартап Revolut начнет работу в России. Сервис позволяет обменивать и снимать валюту без банковской комиссии

Финансовый стартап Revolut, основной продукт которого — сервис для обмена валюты без банковской комиссии, планирует до конца 2019 года выйти на российский рынок. Работа начнется на базе платежной системы Visa.

Сервис Revolut позволяет снимать деньги в банкоматах по всему миру в 130 валютах, расплачиваться в других странах по местному курсу, а также обменивать 26 валют внутри приложения — все операции выполнятся без банковских комиссий, а обмен происходит по межбанковскому курсу, но только в том случае, если сумма не превышает 5 тысяч долларов в месяц.

Финансовый стартап Revolut был запущен в Великобритании выходцами из России — Николаем Сторонским и Владом Яценко в 2015 году. Сейчас компания насчитывает около 8 миллионов клиентов по всему миру, а общая сумма на депозитах составляет около 8 миллиардов евро. В 2020 году стартап планирует выйти на еще 24 мировых рынка — в том числе Канады, Кореи, Таиланда, Украины и Вьетнама.

Однако некоторые игроки рыка считают, что запуск Revolut в России неконкурентноспособен. «Я убежден и много раз говорил об этом Коле, что в России Revolut делать нечего: здесь гиперконкуренция, он только потеряет время и деньги. Одно дело — дисраптить консервативные европейские и американские банки с многолетним наследием, другое — пытаться что-то сделать на мегаконкурентном российском рынке, одном из самых продвинутых с точки зрения финтеха в мире», — рассказал изданию Forbes Олег Тиньков.