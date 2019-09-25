Госдума планирует отменить банковскую комиссию при операциях с платежными картами

Группа депутатов Государственной думы внесла на рассмотрение парламента законопроект , отменяющий банковскую комиссию при операциях с платежными картами. Если поправки будут приняты, россиянам не придется «доплачивать» за снятие денежных средств — в том числе и через банкоматы.

Авторы инициативы Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Ольга Епифанова, Михаил Емельянов, Валерий Гартунг, Олег Нилов, Александр Ремезков и Сергей Крючек предлагают законодательно запретить комиссионное вознаграждение «по операциям, осуществленным между кредитной организацией, выпустившей платежную карту, и иной кредитной организацией». Так, в случае принятия законопроекта комиссия за денежный перевод между банками, а также при получении средств, в том числе и через банкоматы, будет отменена.

«Основными факторами формирования прибыли стали получение чистого процентного дохода (67% в прибыли от общего объема прибыли банков) и комиссионные доходы кредитных организаций (24% прибыли). В условиях беспрецедентно высоких прибылей кредитных организаций, при которых они могут позволить себе повышение чистой процентной маржи на фоне недокредитованности российской экономики, представляется обоснованным необходимость смещения баланса интересов между кредитными организациями и гражданами — клиентами банков», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, ранее стало известно, что российские банки рассмотрят возможность блокировать карты при зачислении подозрительных средств. Изменения затруднят вывод денег по «купленным» банковским картам, а также позволит замораживать суммы, украденные у клиента мошенниками. Кроме того, Национальная система платежных карт готовится к переносу процесса обработки токенизированных платежей Apple Pay, Google Pay и других сервисов в Россию.